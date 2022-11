Si è appena conclusa una nuova registrazione di U&D: a tre giorni di distanza, infatti, il cast del dating-show si è ritrovato per dare vita ad un altro appuntamento. Martedì 15 novembre, dunque, all'interno degli studi Elios si è parlato a lungo di Riccardo e della sua movimentata vita sentimentale. Accantonata l'ipotesi di riprovarci con Roberta, il cavaliere si è concentrato su Gloria per qualche settimana, anche se ha precisato di non voler fare troppi progetti per il futuro.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo tre soli giorni di pausa, sono ricominciate le registrazioni di U&D: oggi, martedì 15 novembre, Maria De Filippi ha condotto una nuova puntata del suo storico programma.

Le anticipazioni che ha fornito il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, fanno sapere che nelle ultime ore sono accadute tante cose, soprattutto tra i volti storici del Trono Over.

Riccardo Guarnieri ancora al centro dell'attenzione per diversi motivi, uno dei quali è la frequentazione passionale con Gloria Nicoletti.

I due hanno ripreso a uscire insieme un paio di settimane va (più o meno quando Ida ha lasciato il dating-show in coppia con Alessandro) e hanno anche raccontato di aver passato la notte insieme.

Al termine della scorsa registrazione, inoltre, la dama e il cavaliere sono stati beccati a cena in un ristorante di Roma: qualche fan ha fotografato i due mentre mangiavano e pare fossero molto affiatati.

Novità sul Trono Classico di U&D

Una cosa che Riccardo ha sottolineato nelle ultime puntate di U&D che sono state registrate, è che non intende impegnarsi troppo con Gloria, anche perché per ora non prova un sentimento per lei.

Gli opinionisti sostengono che la dama dovrebbe riflettere sulle parole di Guarnieri, anche perché è evidente a tutti che lei è molto coinvolta e potrebbe andare incontro ad una forte delusione.

Da quando Ida si è fidanzata con Alessandro, dunque, il cavaliere di Taranto è diventato il protagonista più discusso del Trono Over, quello al quale Maria De Filippi dedica più tempo nelle riprese.

Sembrano lontanissimi i tempi in cui il personal trainer minacciava di abbandonare il programma a causa della sofferenza che gli arrecava vedere l'ex fidanzata felice accanto ad un altro uomo: ora che i due sono usciti di scena, Riccardo ha guadagnato spazio e sicurezza.

L'ultimo aggiornamento sulla conoscenza tra l pugliese e Gloria, è piuttosto negativo: lui ha chiuso definitivamente e lei oggi non era nemmeno in studio. A rallegrare la puntata di Guarnieri, però, è arrivata una nuova dama che ha scritto alla redazione appositamente per lui.

Sempre in tema Over, alle riprese odierne ha partecipato Roberta ma di lei non si è parlato affatto: la romana è rimasta in silenzio per tutto il tempo.

Difficoltà per Federico Dainese a U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 15 novembre, riguardano anche i ragazzi che dallo scorso settembre stanno cercando l'anima gemella sul trono.

Dopo l'addio senza scelta di Federica Aversano, sono rimasti in tre nel cast del Trono Classico 2022/2023, anche se in rete circolano indiscrezioni contrastanti sul futuro di questa versione del dating-show.

Il percorso di Federico Dainese, ad esempio, non convince molti spettatori, gli stessi che di recente stanno ipotizzando un suo possibile forfait. Visto che è rimasto con poche corteggiatrici, il ligure potrebbe decidere di seguire le orme della collega 28enne e lasciare la poltrona rossa da single. Oggi, comunque, sono state mostrate due esterne, una con Elena e una con Vincenza, e il diretto interessato ha detto di aver preferito quella con la seconda.

Frequentazioni ben avviate, invece, per Lavinia e Federico Nicotera: lei è contesta tra tre spasimanti (i due Alessio e Francesco), mentre lui non palesa ancora una preferenza tra Carola e Alice.