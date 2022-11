Si è appena conclusa la registrazione di una nuova puntata di U&D: martedì 29 novembre, infatti, il cast si è ritrovato per aggiornare fan e curiosi su quello che è successo nell'ultima settimana. Le riprese di sette giorni fa erano terminate con le lacrime di Riccardo per la felicità di Ida, in studio con Alessandro ad un mese di distanza dal fidanzamento davanti alle telecamere. Il blogger Pugnaloni fa sapere che anche oggi si è parlato a lungo di Guarnieri e delle brevi frequentazioni che ha con le dame del parterre, l'ultima con Gloria Nicoletti.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

La prima anticipazione che è trapelata sulla registrazione di U&D del 29 novembre, riguarda Ida. Ancor prima che iniziassero le riprese del dating-show, in rete circolava la notizia che oggi Ida non sarebbe stata ospite perché nella tarda mattinata si trovava sul suo posto di lavoro.

A quasi un mese dalla sua uscita di scena in coppia con Alessandro, dunque, Platano ribadisce di essere convinta della sua scelta e di non avere alcuna intenzione di tornare nel cast del Trono Over. La relazione tra la dama e il cavaliere, infatti, procede a gonfie vele e la conferma l'hanno data loro stessi partecipando alla puntata di una settimana fa solo per condividere con il pubblico la felicità che provano da quando sono insieme.

Chi era in studio martedì scorso, inoltre, ha fatto sapere che Riccardo ha reagito male vedendo l'ex fidanzata ballare un lento con Vicinanza e, dopo essere scoppiato a piangere, si è rintanato nel backstage.

Discussioni tra i protagonisti di U&D

Gli spoiler che sta dando Lorenzo Pugnaloni su Instagram, dunque, non riguardano colei che molti spettatori hanno definito la "regina" indiscussa delle ultime edizioni di U&D.

Ida, infatti, non ha partecipato alla registrazione del 29 novembre perché ormai è fidanzata ufficialmente: Ida e Alessandro hanno trascorso un romantico weekend a Salerno e poi sono tornati ognuno al proprio lavoro.

Ancora una volta, dunque, Maria De Filippi ha condotto una puntata senza la dama che per anni ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione con i suoi amori e con i battibecchi a distanza con Riccardo.

A proposito del tarantino, nelle ultime settimane è stato molto criticato per come ha gestito la frequentazione con Gloria: dopo aver passato la notte con la romana, Guarnieri ha chiesto di poter uscire a cena con Roberta, altra sua ex fidanzata ancora in cerca dell'anima gemella nel Trono Over.

Un parere che condividono molti, però, è che il cavaliere non sarebbe pronto ad un nuovo amore perché il suo cuore batterebbe ancora per Ida: le lacrime che l'uomo ha versato una settimana fa vedendo Platano ballare stretta a Vicinanza, confermerebbero questa teoria piuttosto gettonata tra gli spettatori del dating-show.

Tre nuove corteggiatrici per Armando che, dopo averle sentite parlare, ha deciso di approfondire la conoscenza con due di loro.

La polemica sul finto svenimento a U&D

L'addio di Ida al Trono Over, ha inevitabilmente spostato l'attenzione su Riccardo e sul suo tentativo di voltare pagina frequentando altre dame del parterre.

Nel corso della registrazione del 29 novembre, però, si è parlato anche di altri storici protagonisti del cast: Pinuccia, ad esempio, la scorsa settimana ha finto uno svenimento dopo un'accesa litigata con Tina. Maria De Filippi è intervenuta pensando che la signora di Vigevano stessa davvero male, e solo in un secondo momento ha capito che si trattava di una "sceneggiata". Oggi Della Giovanna era assente e non si è parlato di lei.

Gemma, invece, è ancora ai margini delle dinamiche più interessanti: nella puntata precedente ha conosciuto Mario, un nuovo corteggiatore, ma sembrano lontani i tempi in cui le sue storie d'amore monopolizzavano intere registrazioni.