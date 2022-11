Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 4 novembre 2022 rivelano che ci sono stati un bel po' di colpi di scena.

Uno di questi è quello riguardante la dama siciliana Ida Platano che, dopo aver portato avanti per un po' di settimane la sua frequentazione con Alessandro, fuori dallo studio tv, ha scelto di prendere una decisione definitiva sul loro rapporto.

Spazio anche al ritorno in studio di un volto noto del trono over, assente da un po' di mesi: trattasi del cavaliere Biagio Di Maro.

La scelta finale di Ida Platano: anticipazioni U&D registrazione 4 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di U&D del 4 novembre 2022 rivelano che per Ida Platano è arrivato il momento della resa dei conti finale.

La dama siciliana in queste settimane è stata costantemente al centro dell'attenzione per le sue tormentate vicende sentimentali che, tuttavia, nell'ultimo periodo l'hanno vista tornare a credere in un ritorno di fiamma con il suo ex Alessandro.

Dopo che lui ha "scaricato" Roberta Di Padua, confessando di essere ancora innamorato di Ida, ecco che la dama siciliana ha scelto di dargli una seconda chance e insieme hanno provato a capire se fossero ancora compatibili e fatti per stare insieme.

Ida spiazza e se ne va con Alessandro: anticipazioni U&D

Le cose tra i due hanno funzionato e, nel corso della registrazione di Uomini e donne del 4 novembre, Ida e Alessandro hanno scelto insieme di abbandonare definitivamente la trasmissione.

La dama siciliana, quindi, esce di scena dal parterre del trono over, confermando che per il momento è sua intenzione viversi la love story con Alessandro fuori dallo studio tv e lontani dai riflettori.

Una scelta che ha spiazzato i fan della trasmissione e anche i presenti in studio ma, sul web e sui social, sono in tantissimi a dirsi convinti del fatto che questa relazione di Ida non avrà lunga vita e che ben presto la dama tornerà di nuovo in trasmissione.

Il ritorno di Biagio in studio: anticipazioni U&D registrazione 4 novembre

In attesa di scoprire come si evolverà questa nuova love story di Ida con Alessandro, le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 4 novembre rivelano che in studio c'è stato spazio anche per il ritorno di Biagio Di Maro.

Il cavaliere napoletano, fino a questo momento, non ha mai preso parte a nessuna puntata dell'edizione 2022 del talk show Mediaset.

Un'assenza che non era passata inosservata tra i fan social, molti dei quali avevano ipotizzato che Biagio fosse stato fatto fuori dal parterre del trono over dopo una serie di battibecchi avuti lo scorso anno con Maria De Filippi.

Alla fine, invece, Biagio è tornato ed è pronto a rimettersi in gioco per cercare la sua anima gemella nello studio di U&D.