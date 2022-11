Si è appena conclusa una nuova registrazione di U&D, l'unica prevista per questa settimana. Sabato 12 novembre, dunque, il cast del dating-show si è riunito per aggiornare il pubblico su quello che è accaduto negli ultimi sette giorni. Particolare attenzione su Riccardo e Roberta, che l'ultima volta hanno deciso di riprovarci per l'ennesima volta partendo da un invito a cena. I due si sono riavvicinati il giorno dopo la scelta di Ida nei confronti di Alessandro: quest'ultimi non erano in studio perché ormai sono una coppia.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Sabato 12 novembre è stata registrata una nuova puntata di U&D, la seconda senza Ida Platano. La parrucchiera di Brescia, infatti, si è fidanzata con Alessandro Vicinanza venerdì 4 e, come confermano le anticipazioni odierne, è ancora felice con lui all'esterno dagli studi tv.

I neo piccioncini, infatti, in queste ore non erano agli Elios e quindi non hanno partecipato alle uniche riprese settimanali previste.

La coppia che si è formata solo otto giorni fa, dunque, è solida nonostante le tante voci di crisi che sono circolate di recente.

La dama del Trono Over ha trovato l'amore e, almeno per il momento, non intende tornare davanti alle telecamere che ha frequentato per quasi cinque anni, diventando edizione dopo edizione la "regina" indiscussa della versione senior del dating-show.

Guarnieri protagonista di U&D

Vista l'uscita di scena di Ida, il suo ex Riccardo è diventato centrale nelle dinamiche delle ultime registrazioni di U&D.

Già sabato scorso, infatti, il tarantino ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione barcamenandosi a fatica tra due dame del parterre.

Dopo essere uscito a cena con Gloria, e soprattutto dopo aver passato la notte con lei, Guarnieri ha comunicato a tutti la sua intenzione di volersi riavvicinare a Roberta.

Il cavaliere del Trono Over ha spiazzato i presenti dicendosi ancora interessato alla persona con la quale ha fatto coppia un anno e mezzo fa, la stessa che ha baciato "con leggerezza" (per stessa ammissione dei diretti interessati) durante un appuntamento di qualche settimana fa.

Nell'ultimo periodo, dunque, il protagonista del dating-show è apparso confuso sui suoi sentimenti: nel giro di poche puntate, infatti, l'uomo ha baciato Di Padua, pianto per Ida, lasciato intendere di essere ancora innamorato di Platano, dormito con Gloria e invitato a cena Roberta.

Tensioni e dubbi nel cast di U&D

A distanza di una settimana dall'invito che ha rivolto a Roberta, scatenando le ire di Gianni Sperti, Riccardo è tornato in studio per raccontare come sono andate le cose.

Le anticipazioni che sta fornendo il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram nel tardo pomeriggio del 12 novembre, dunque, riguardano principalmente la "coppia" che ha preso il posto di Ida e Alessandro al centro delle dinamiche di U&D.

In realtà, tra i due ex non c'è stato alcun riavvicinamento, anzi il pugliese ha continuato a frequentare Gloria senza troppe aspettative: secondo molti, la dama sarebbe presa mentre al cavaliere non importerebbe più di tanto di questo rapporto.

Sono mesi, ormai, che questo "quartetto" monopolizza intere puntate con intrecci, discussioni, dichiarazioni d'amore e lacrime, ma questi "siparietti" hanno cominciato a stancare sia dentro che fuori gli studi Elios.

L'altro giorno, ad esempio, Tina Cipollari ha sbottato per l'ennesimo faccia a faccia tra Platano e Guarnieri, un confronto durato oltre un'ora e mezza e terminato con un nulla di fatto.

"Sono stufa, sono tre o quattro anni che raccontate queste frottole", ha detto l'opinionista tra gli applausi del pubblico presente.

Nel corso delle riprese odierne, inoltre, sono state mostrate le esterne dei tre tronisti rimasti dopo l'addio di Federica Aversano al programma: a cercare l'amore sulla poltrona rossa, ci sono ancora Lavinia Mauro (che è uscita con Alessio Campoli), Federico Nicotera e Federico Dainese (che oggi non è entrato in studio per questioni di tempo).