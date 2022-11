Sono passati pochi giorni da quando gli spettatori di U&D sono stati spiazzati dalla notizia che Ida ha lasciato la trasmissione insieme ad Alessandro. Oggi, 7 novembre, il blogger Pugnaloni ha fornito nuovi dettagli sulla registrazione in cui si è formata la coppia Platano-Vicinanza. A gioire per l'uscita di scena della dama di Brescia, sono stati i suoi "amici" Gianni e Armando, mentre Tina non ha nascosto di dubitare parecchio della durata di questo amore.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Venerdì scorso, 4 novembre, il cast di U&D ha perso due suoi storici protagonisti: Ida e Alessandro si sono fidanzati e hanno lasciano mano nella mano gli studi tv che hanno frequentato per molti anni.

In queste ore sono emersi nuovi particolari sulla scelta che ha ufficializzato l'uscita di scena della neo coppia, e a rivelarli è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

Anche se un po' spronati da Tina Cipollari, la dama e il cavaliere hanno deciso di viversi lontano dai riflettori: l'opinionista ha fatto parecchia pressione ai due nel rispetto del regolamento del dating-show. Chiunque trovi l'amore nel parterre del Trono Over, è invitato dalla redazione a viverselo lontano dai riflettori, anche perché l'obiettivo del format è ormai stato raggiunto.

Effusioni per la neo coppia di U&D

Nel corso della registrazione di U&D del 4 novembre, dunque, Ida e Alessandro si sono scelti con un romantico ballo a centro studio.

Anche se non c'è stata la consueta cascata di petali rossi, i neo piccioncini si sono baciati a lungo e il napoletano non smetteva di abbracciare e di accarezzare la fidanzata.

Il blogger Pugnaloni, inoltre, ha reso pubbliche le reazioni che alcuni componenti del cast del dating-show hanno avuto all'uscita di scena di Platano e Vicinanza.

I più contenti per la nascita di questo nuovo amore, sono stati Armando Incarnato (che si è complimentato con entrambi per il coraggio di lasciare il programma e viversi fuori) e Gianni Sperti (felicissimo per il fatto che la bresciana abbia ritrovato il sorriso accanto ad un bravo ragazzo molto innamorato di lei).

Sono settimane, infatti, che il cavaliere dichiara di provare un fortissimo sentimento per la parrucchiera, che ha ammesso di corrisponderlo solamente poco prima di andare via insieme dagli Elios.

L'unico a non esprimersi su questa situazione che da giorni è sulla bocca di tutti, è stato Riccardo Guarnieri: il pugliese ha risposto con un "no comment" quando Maria De Filippi gli ha chiesto di dire la sua sul nuovo amore di Ida.

Le incertezze sulla coppia di U&D

Se Gianni e Armando hanno gioito per la felicità di Ida e Alessandro, c'è chi non ha nascosto i dubbi che ha sul futuro di questa neo coppia.

Coerentemente con quello che ha sempre detto su Platano e Vicinanza, Tina Cipollari ha commentato la loro scelta dicendosi convinta che non durerà e che presto entrambi torneranno in trasmissione. L'opinionista di U&D, dunque, la pensa come molti spettatori, gli stessi che in questi giorni stanno usando i social network per dirsi scettici sul fatto che questo amore andrà avanti a lungo lontano dalle telecamere.

Tra i tanti commenti che sono stati scritti di recente su quello che è accaduto nel Trono Over venerdì scorso, spiccano quelli di chi dubita che la relazione appena nata possa essere duratura e che soprattutto Ida rinunci al ruolo di "regina" del dating-show per tanto tempo.

Le scommesse su quanto resisterà la neo coppia sono partite e il pensiero più gettonato è quello che dopo la pausa natalizia potrebbe già accadere qualcosa che favorirebbe il rientro nel parterre sia della dama che del cavaliere.