Giovedì 3 novembre è stata trasmessa una nuova puntata di Uomini & Donne. L'appuntamento si è aperto con la promozione di Tina Cipollari al suo libro, e con un divertente scambio di battute tra lei e una new entry del parterre maschile. Dopo aver scoperto che il neo cavaliere ha chiuso da poco una relazione importante a causa dell'intromissione di un ex protagonista del dating show, la vamp ha fatto il nome di Biagio Di Maro come possibile "colpevole". Maria De Filippi ha ascoltato in silenzio la conversazione e non ha detto neppure una parola sul cavaliere che non è stato riconfermato nel cast dopo l'estate.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

A quasi due mesi dall'inizio della nuova edizione di U&D, in studio si è parlato dell'unico veterano che non è stato riconfermato nel cast dopo la pausa estiva.

Nel sentire la storia che ha raccontato il signor Alessandro, Tina non ha potuto fare a meno di pensare all'ex cavaliere che per circa due anni ha monopolizzato intere puntare del dating show con i suoi amori "mordi e fuggi".

La new entry del Trono Over, infatti, ha fatto sapere di essere tornato single da qualche mese, più precisamente quando ha scoperto che la sua storica compagna aveva perso la testa per un personaggio noto del programma di Canale 5.

L'uomo non ha fatto il nome di colui che gli ha "portato via" la donna, ma ha solo detto che è grazie a quella spiacevole situazione che ha deciso di mettersi in gioco proprio nel format di Maria De Filippi.

Le teorie dell'opinionista di U&D

Non appena ha sentito che un ex cavaliere di U&D si è intromesso nella storia d'amore di Alessandro, Tina ha subito detto: "E chi è? Voglio saperlo".

La conduttrice di Canale 5 ha invitato Cipollari a non indagare troppo su una vicenda privata che è precedente alla partecipazione del signore al programma, ma lei non ce l'ha fatta e ha riempito il diretto interessato di domande specifiche.

"Lei sta con uno che ha partecipato, ma oggi non è qui", ha risposto il nuovo protagonista del Trono Over, senza mai fare il nome del suo "rivale" in amore.

"Allora forse è Biagio, ecco perché non viene più", ha ipotizzato l'opinionista del dating show tra il serio e il faceto.

Le telecamere hanno inquadrato più volte Maria De Filippi, ma la padrona di casa non ha tradito nessuna emozione quando è stato nominato Di Maro.

Alcune settimane fa, infatti, si è vociferato che sarebbe stata proprio la presentatrice di Uomini e donne a non volere più il napoletano nel cast, soprattutto dopo averlo visto trattare male molte dame con le quali è uscito a cena.

Scontro tra Ida e Roberta a U&D

Il fatto che Maria non abbia proferito parola mentre in studio si parlava di Biagio, ha portato a pensare che lei sarebbe a conoscenza del motivo per il quale Di Maro non fa più parte del cast, ma preferirebbe non dirlo pubblicamente.

Non si esclude che l'allontanamento del napoletano dal programma dipenda proprio dalla relazione che avrebbe intrapreso con l'ormai ex compagna del signor Alessandro, esattamente come ha ipotizzato Tina durante la puntata del 3 novembre.

Oggi, comunque, si è parlato quasi esclusivamente di Ida, Alessandro e Roberta. Le due dame hanno litigato a lungo su alcune cose che Di Padua e Vicinanza si sarebbero detti quando si frequentavano: Platano si è arrabbiata con il cavaliere, perché non esponendosi sembrava quasi voler difendere la ex dalle critiche del pubblico.

Riccardo ha assistito in silenzio alle litigate odierne, ma è intervenuto solo quando la parrucchiera l'ha provocato sui baci che si è scambiato con la sua "antagonista" una settimana fa.