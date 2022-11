Nelle scorse ore Diego Tavani ha rilasciato un'intervista sui personaggi più discussi del cast di Uomini & Donne. Se la ex Ida Platano è stata elogiata con belle parole, è a Riccardo Guarnieri e a Roberta Di Padua che il romano ha riservato frecciatine sui comportamenti che assumono davanti alle telecamere e soprattutto nei confronti della parrucchiera.

L'ex cavaliere del Trono Over ha anche parlato di Armando e del ruolo che ricopre nel dating-show da anni.

Le parole di Diego Tavani

Sono passati alcuni mesi da quando Diego Tavani ha lasciato gli studi di U&D in coppia con Aneta, la dama della quale si è innamorato davanti alle telecamere.

Oggi, 15 novembre, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha intervistato Tavani per il sito TvPerTutti.it e gli ha chiesto di esprimere un parere sulle cose più interessanti che sono accadute ultimamente all'interno degli Elios. Quando gli è stato domandato di commentare il "quadrilatero" che da anni monopolizza le puntate con addii, fidanzamenti, crisi e ritorni di fiamma, l'ex cavaliere ha detto: "Roberta non la conosco, ma ho visto che interagisce con gli ex di Ida per farle uno screzio, anche perché tra loro non corre buon sangue da tempo".

L'ex protagonista del dating-show, dunque, la pensa esattamente come Platano, ovvero che Di Padua si avvicinerebbe di proposito a tutti gli uomini che la parrucchiera ha amato (soprattutto a Riccardo e ad Alessandro), solo per alimentare la loro storica rivalità televisiva.

Le stoccate dell'ex di U&D a Guarnieri

Parlando sempre del "quadrilatero" del Trono Over, Diego ha detto che l'unico che salverebbe è Alessandro perché non lo conosce bene e non l'ha visto ancora esporsi in modo significativo davanti alle telecamere.

A completare il gruppo dei personaggi più chiacchierati di U&D, sono gli storici ex Ida e Riccardo.

Su Platano, con la quale ha vissuto una breve ma intensa frequentazione l'anno scorso, Tavani ha detto che è convinto che stia davvero cercando l'amore su Canale 5, e che quindi è felice per lei se oggi ha trovato la felicità accanto a Vicinanza, con la quale è uscita dal programma una decina di giorni fa.

Su Guarnieri, invece, il romano non ha avuto bellissime parola, anche perché in studio si sono scontrati qualche volta prima che lui andasse via in coppia con Aneta.

"Ho sempre pensato che lui abbia usato il sentimento per Ida per assecondare le proprie indecisioni. Il suo è un comportamento da uomo insicuro e non completamente appagato".

Attesa per le anticipazioni di U&D

Intanto questo martedì 15 novembre Canale 5 è stata trasmessa la puntata in cui Riccardo ha dato della "manipolatrice" a Ida: i due hanno discusso ancora e lungo, il tutto davanti al silenzioso Alessandro.

In serata, inoltre, trapeleranno le anticipazioni della registrazione che Maria De Filippi sta conducendo proprio in questi momenti. Il cast del dating-show, dunque, si è ritrovato per dare vita ad un nuovo appuntamento dopo quello che c'è stato sabato scorso.

Gli spoiler che circoleranno alla fine delle riprese, dovrebbero fare chiarezza su alcune situazioni ancora incerte: la conoscenza tra Gloria e Riccardo, la frequentazione tra Biagio e Silvia, i percorsi dei tre ragazzi sul trono.

Per quanto riguarda Ida, manca dagli studi Elios da una decina di giorni, ovvero da quando ha scelto di fidanzarsi con Vicinanza: alcuni spettatori sono certi che a breve i due torneranno nel programma anche solo per raccontare come procede la loro storia.