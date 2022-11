Dopo l'addio al trono di Uomini e donne, Federica Aversano rompe il silenzio su Matteo Ranieri. Lo scorso anno, la tronista che ora si è messa in gioco (con scarsi risultati) nello studio del talk show di Maria De Filippi, si era fatta conoscere come corteggiatrice di Matteo, arrivando al rush finale.

In seguito alla sua decisione di abbandonare il programma e rinunciare alla scelta finale, in tanti hanno sperato in un ritorno di fiamma tra Federica e Matteo ma, a quanto pare, difficilmente ciò potrà accadere in futuro.

L'addio di Federica Aversano al trono di U&D

Nel dettaglio, Federica Aversano ha scelto di chiudere la propria avventura a Uomini e donne e lo ha fatto rinunciando alla scelta finale, abbandonando anzitempo il cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Un addio arrivato a distanza di alcuni mesi dall'inizio del suo percorso, anche se la tronista ha ammesso di non essere riuscita a trovare quello che stava cercando.

Insomma, nessuno dei suoi pretendenti è riuscito a farle "battere il cuore", motivo per il quale Federica ha scelto di "gettare la spugna" e in tal modo evitare di portare avanti un percorso che non le avrebbe permesso di essere soddisfatta al 100%.

Federica Aversano rompe il silenzio su Matteo Ranieri dopo l'addio a U&D

A distanza di tre settimane dalla registrazione della puntata dedicata al suo addio finale al trono, Federica Aversano è tornata alla ribalta e lo ha fatto rompendo il silenzio anche sul conto di Matteo Ranieri.

In tanti, infatti, sperano di poter assistere ad un ritorno di fiamma tra i due, dato che attualmente entrambi sono single e alla ricerca dell'amore.

Federica ha fatto un po' di chiarezza sul suo rapporto con l'ex tronista che ha corteggiato nella passata edizione di U&D.

"Avrebbe avuto la possibilità di cercarmi fuori, semplicemente per lasciarci bene", ha dichiarato Federica intervistata da Lorenzo Pugnaloni dopo la fine del suo trono.

'Poteva cercarmi fuori', Federica chiude con Matteo Ranieri dopo U&D

"Se fosse tornato in studio non so quanto mi sarei lasciata andare con Matteo, l'avrei vista come una cosa finta. Potevi cercarmi prima", ha aggiunto ancora Federica Aversano.

"Ma poi ti dirò, penso che qualcosa si sia rotto", ha chiosato ancora l'ex tronista di Uomini e donne. Insomma Federica è apparsa particolarmente sicura e ormai convinta del fatto che con Matteo, difficilmente potrebbe esserci un ritorno di fiamma, nonostante le belle emozioni che hanno vissuto durante la passata edizione del talk show.