Oggi, mercoledì 2 novembre, è andata in onda una puntata di U&D quasi interamente dedicata ai protagonisti del Trono Classico. Uno dei temi che è stato affrontato in studio, è quello sul controverso rapporto tra Ida e Federica: Maria ha chiesto alle due di abbracciarsi seppellendo i rancori del passato, ma la tronista ha voluto ricordare a tutti che a farla indispettire sono state alcune pungenti dichiarazioni di Platano sul suo conto. La dama ha negato di aver parlato male di Aversano, ma un'intervista che i siti di Gossip hanno ripescato in queste ore, dimostra che aveva ragione la ragazza.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

La puntata di U&D che è stata trasmessa su Canale 5 il 2 novembre, è cominciata con un breve ma intenso confronto tra Ida e Federica.

Dopo che la conduttrice ha proposto un abbraccio di pace, Aversano ci ha tenuto a ribadire che l'astio verso Platano ha iniziato a provarlo quando l'ha sentita parlare male di lei come corteggiatrice di Matteo Ranieri.

"Tu hai parlato sempre malissimo di me. Quando non sono stata la scelta, hai detto che non ti dispiaceva affatto per me", ha sottolineato la tronista.

La dama del Trono Over ha immediatamente negato di aver criticato la giovane in qualche intervista, anzi ha minimizzato i dissapori del passato dicendo che ha sempre voluto bene a Matteo e per questo era d'accordo con ogni sua decisione.

Le prove che 'incastrano' la protagonista di U&D

"Non ho mai usato queste parole", ha ripetuto più volte Ida davanti ad una perplessa Aversano.

La tronista di U&D, infatti, era sicura di ricordare per filo e per segno le dichiarazioni che Platano ha fatto al magazine della trasmissione subito dopo la scelta di Matteo. Di fronte all'insistenza della dama nel negare di essersi detta per nulla dispiaciuta del rifiuto che aveva ricevuto, Federica ha precisato che sarebbe andata a controllare l'intervista in questione per appurare la verità dei fatti.

Alcuni siti, però, hanno anticipato la giovane e in queste ore hanno pubblicato le parole che la "regina" del Trono Over ha detto al tempo sul "due di picche" che la napoletana ha ricevuto da Ranieri.

"Lui non aveva empatizzato con Federica, quindi non ho provato particolare dispiacere per lei. Non gli ha fatto capire di essere davvero interessata, infatti dopo quattro mesi non ha mai detto di essersi innamorata", sono queste le frasi che Ida ha pronunciato alcuni mesi fa quando le è stato chiesto di commentare la scelta di Matteo.

L'abbraccio negli studi di U&D

Dati alla mano, Federica ricordava bene che Ida in un'intervista di qualche tempo fa l'aveva punzecchiata dicendosi contenta per la coppia Matteo-Valeria e per nulla dispiaciuta per il suo rifiuto.

La dama di U&D, dunque, è stata smascherata dalla tronista dopo mesi di astio e freddezza, un periodo che le ha viste contrapposte anche a causa di Riccardo.

Il cavaliere non ha mai nascosto di provare un interesse per la giovane Aversano, e quest'ultima si era detta favorevole ad un appuntamento anche solo per fare un dispetto a Platano.

La conoscenza tra i due non è mai iniziata perché Guarnieri non ha avuto il coraggio di lasciare il posto fisso nel parterre per accomodarsi tra i corteggiatori della 28enne, ma nelle ultime puntate non sono mancati i botta e risposta a distanza e le frecciatine durante i balli.

Tornando ad Ida e Federica, il 2 novembre è stato trasmesso su Canale 5 il loro abbraccio della pace voluto da Maria De Filippi per mettere da parte gli scontri del passato.

Le due si sono strette per un po', ma soprattutto la tronista non è sembrata molto convinta di fare questo passo verso l'ex "antagonista".