Federica Aversano rompe il silenzio dopo la sua uscita di scena dal cast di Uomini e donne e fa chiarezza anche su Matteo Ranieri.

L'ormai ex tronista del talk show pomeridiano di Maria De Filippi in questi giorni è stata catapultata al centro del gossip e si è vociferato anche di un possibile riavvicinamento con Matteo Ranieri, l'ex tronista della passata edizione, di cui Federica fu una delle pretendenti.

La giovane ragazza ha scelto di fare chiarezza svelando la verità su come stanno le cose con Matteo e tracciando un bilancio della sua esperienza.

Federica Aversano svela la verità su Matteo dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo l'addio al trono a Uomini e donne, Federica Aversano ha ammesso che durante la sua esperienza in trasmissione, ha temuto che Matteo Ranieri potesse riaffacciarsi in studio, dato che la sua relazione con la ragazza che aveva scelto, è giunta già al capolinea dopo pochi mesi.

"Avevo il terrore che Matteo Ranieri potesse venire a corteggiarmi", ha svelato Federica in una nuova intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni.

"Ha avuto la possibilità di cercarmi fuori, prima", ha proseguito ancora l'ormai ex tronista di Uomini e donne svelando che se Matteo si fosse presentato in trasmissione, non sa come avrebbe reagito.

Insomma, sembrerebbe proprio che l'ormai ex tronista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi abbia scelto di mettere una pietra sopra al passato.

L'addio di Federica Aversano a Matteo Ranieri

"Penso che nella vita ci sono dei momenti", ha aggiunto ancora Federica lasciando intendere che ormai quello con Matteo Ranieri lo considera un capitolo chiuso della sua vita.

Tuttavia, nonostante questo passo avanti, Federica ha ammesso di non conservare un brutto ricordo dell'ex tronista ligure che aveva provato a conoscere in trasmissione, aggiungendo poi che tutto quello che aveva da dirgli, glielo ha detto in faccia senza problemi.

Nel corso della sua nuova intervista post uscita di scena dal programma di Maria De Filippi, Federica ha parlato anche del suo rapporto conflittuale con Tina Cipollari.

La frecciatina di Federica contro Tina Cipollari dopo U&D

L'ex tronista di Uomini e donne non si è fatta problemi a bacchettare la storica opinionista del talk show che, nei suoi confronti, non è mai stata particolarmente tenera e accogliente.

Federica ha ammesso che, col senno del poi, si è resa conto che quelli di Tina sono stati dei "giudizi distruttivi" e non costruttivi, sottolineando il fatto che l'opinionista del talk show sarebbe stata intenzionata in primis a metterla in difficoltà con i suoi commenti "al vetriolo", cosa che infatti è accaduta.