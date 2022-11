Dopo più di cinque anni, Ida Platano ha lasciato il cast di Uomini & Donne. Mercoledì 23 novembre è andata in onda l'ultima puntata alla quale ha partecipato Ida prima di fidanzarsi ufficialmente con Alessandro Vicinanza. La scelta ha diviso sia in studio che a casa: se da un lato c'è chi fa il tifo per questo nuovo amore, dall'altro c'è chi non nasconde lo scetticismo per la possibile durata del rapporto tra i due ormai ex protagonisti del Trono Over.

Aggiornamenti sulla neo coppia di U&D

L'inizio della puntata di U&D del 23 novembre è stato dedicato all'uscita di scena di Ida e Alessandro.

Dopo essersi frequentati per circa tre mesi, i due hanno deciso di viversi lontano dalle telecamere perché spinti da un forte sentimento.

La coppia è stata applaudita in studio e anche Gianni Sperti si è detto contentissimo per la felicità che Platano ha ritrovato al fianco di Vicinanza.

A non spendere belle parole per la neo coppia, invece, sono state Tina e Roberta, entrambe certe che questa relazione non avrà futuro e che presto i due torneranno agli Elios per annunciare la rottura.

L'opinionista ha predetto che la dama e il cavaliere potrebbero lasciarsi tra qualche settimana a causa della distanza geografica che li divide e delle troppe responsabilità che lui dovrà assumersi stando accanto a una donna impegnativa come Ida.

Di Padua, invece, ha ironizzato sull'amore che la "collega" di parterre ha detto di provare per il napoletano, anzi ha lasciato intendere che i due abbiano lasciato il programma insieme perché non avrebbero potuto fare altro.

I commenti degli spettatori di U&D

La scelta di Ida nei confronti di Alessandro è stata molto commentata anche sui social network: mentre in tv venivano trasmessi i baci che la coppia si scambiava a centro studio, su Twitter apparivano riflessioni pungenti sul futuro di questo amore.

"Questa uscita durerà da Natale a Santo Stefano", ha scritto un fan raccogliendo molti consensi e concordando con il parere che anche Tina Cipollari ha espresso davanti alle telecamere.

Tra gli spettatori più scettici c'è anche chi ha ipotizzato che Platano e Vicinanza potrebbero essersi messi d'accordo per regalare un colpo di scena senza essere realmente spinti da un sentimento: "Hanno fatto anche dei discorsi molto simili".

La dichiarazione d'amore social della 'regina' di U&D

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata martedì 22 novembre sembrano smentire i più scettici. Ida e Alessandro sono tornati in studio, ma solo in qualità di ospiti per raccontare di essere felicissimi e di essere appena rientrati da una romantica vacanza di tre giorni. In barba a chi non crede nel loro amore, Platano e Vicinanza continuano a viversi e da qualche ora hanno anche iniziato a scambiarsi dolci dediche sui social network.

Visto che la puntata di U&D in cui si sono fidanzati è andata in onda, adesso la dama e il cavaliere possono pubblicare tutto quello che vogliono sul loro quotidiano: fino a qualche ora fa non potevano nel rispetto delle regole del programma che li ha fatti conoscere e innamorare.

La prima a esporsi su Instagram dopo il "via libera" è stata la parrucchiera di Brescia, che sul suo profilo ha postato tre scatti inediti in compagnia del neo fidanzato e ha scritto: "Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi".

L'ormai ex protagonista del Trono Over, inoltre, sta repostando moltissime storie dei fan che sono felici per lei e per la storia d'amore che sta vivendo da qualche settimana.