Luisa e Salvio si sposano. I due, che si sono conosciuti qualche anno fa a Uomini e donne, convoleranno a nozze il 7 dicembre. I fidanzati si sposeranno a Sutri e, in una recente intervista per il magazine della trasmissione, la coppia ha rivelato qualche dettaglio in più sul matrimonio. A tal proposito, Sabrina Travaglini celebrerà il rito civile, mentre Barbara De Santi presiederà il rito simbolico. Nel frattempo, anche Roberta Di Padua e Valentina Autiero hanno ricevuto l'invito alla cerimonia.

Uomini e Donne: Luisa e Salvio si sposeranno il 7 dicembre

Luisa e Salvio si sono innamorati a Uomini e Donne e, qualche anno fa, avevano lasciato la trasmissione di Maria De Filippi insieme. La coppia, fin da subito, si era dimostrata molto affiatata. Purtroppo, i due innamorati avrebbero voluto sposarsi già mesi fa ma, purtroppo, la malattia dell'ex dama del dating show di Canale 5 aveva fatto posticipare la data del matrimonio. In una recente intervista, però, la coppia ha rivelato che, molto presto, convolerà a nozze. I due ex protagonisti del programma Mediaset hanno annunciato che, il 7 dicembre, a Sutri, verranno celebrate le nozze. In merito alla scelta della data, Monti ha dichiarato: ''Abbiamo voluto fissare il matrimonio durante il ponte dell'Immacolata, in modo da far venire tranquillamente tutti gli invitati''.

Uomini e Donne: Sabrina Travaglini e Barbara De Santi sono invitate alle nozze di Luisa e Salvio

Alle nozze di Luisa e Salvio non mancheranno anche ex protagonisti di Uomini e Donne. A tal proposito, Calabretta ha rivelato che ci saranno, in tutto, circa sessanta invitati. Monti, invece, ha spiegato che due ex dame del dating show di Maria De Filippi avranno un ruolo attivo nel loro matrimonio.

A tal proposito, Luisa ha rivelato: ''Il rito civile sarà celebrato da Sabrina Travaglini, come pubblico ufficiale. Barbara De Santi, invece, presiederà il rito simbolico della resina, con cui ci uniremo''.

Uomini e Donne: Roberta Di Padua e Valentina Autiero invitate al matrimonio di Luisa e Salvio

Luisa e Salvio, inoltre, hanno annunciato che, al loro matrimonio, non ci saranno soltanto Sabrina e Barbara, ma anche altri ex protagonisti di Uomini e Donne.

A tal proposito, Calabretta ha dichiarato: ''Sono persone che in questi anni abbiamo continuato a vedere e sentire. Avevamo legato con tanti''. Inoltre, l'ex cavaliere del parterre over ha fatto alcuni nomi delle persone invitate alle sue nozze, fra le quali Roberta Di Padua e Valentina Autiero. In merito agli ex single della trasmissione di Canale 5, Salvio ha aggiunto: ''Sono stati contenti di avere il nostro invito e hanno accettato volentieri''.