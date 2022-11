Marcello Messina, ex fidanzato di Ida Platano, rompe il silenzio sulla scelta della dama a Uomini e donne. Nel corso delle prossime puntate di questa edizione, il pubblico del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi avrà modo di assistere alla messa in onda della registrazione dedicata alla scelta finale della dama, infatti Ida lascerà il programma con Alessandro.

Una decisione che farà storcere il naso ai presenti in studio e che ha suscitato un bel po' di dubbi anche tra coloro che hanno avuto modo di conoscere Ida in passato, tra cui il suo ex Marcello.

Ida Platano lascia la trasmissione con Alessandro nelle nuove puntate di U&D

Le nuove puntate di Uomini e donne saranno incentrato in primis sull'addio di Ida Platano.

La dama, dopo essere stata per anni uno dei volti di punta della trasmissione pomeridiana di Canale 5, annuncerà di voler abbandonare il parterre del trono over insieme ad Alessandro.

Trattasi del cavaliere che, in queste ultime settimane, ha saputo far breccia nel cuore della dama, tanto da convincerla a prendere in considerazione l'ipotesi di viversi questa storia d'amore lontani dai riflettori.

Marcello Messina rompe il silenzio su Ida: parla l'ex cavaliere di U&D

Una scelta che in studio ha fatto storcere il naso ai vari presenti tra cui Tina Cipollari, che non è mai stata una "fan" della dama siciliana.

L'opinionista del talk show pomeridiano di Canale 5 non si è fatta problemi nel dire di non credere a questa nuova coppia e secondo lei non dureranno a lungo fuori dallo studio televisivo di U&D.

In queste ore a infierire nei confronti della dama siciliana ci ha pensato anche un suo ex fidanzato. Trattasi del cavaliere Marcello Messina, che in passato è stato protagonista di una tormentata storia d'amore con Ida all'interno della trasmissione Mediaset.

'Ancora legata al passato', Marcello smaschera Ida dopo la scelta a U&D

"Vedo da parte sua un leggero tentativo di scrollarsi di dosso questo rapporto", ha dichiarato Marcello parlando della scelta finale di Ida ricaduta su Alessandro e, al tempo stesso, sulla decisione della dama di mettere la parola fine al suo legame con Riccardo Guarnieri.

"Vedo una persona che prova ad andare avanti, ma è ancora legata al suo passato", ha dichiarato ancora Marcello, che non si è fatto problemi a smascherare la dama siciliana.

Del resto Marcello ha avuto modo di conoscere bene Ida durante la loro frequentazione a U&D e secondo l'ex lui sarebbe ancora legata al passato e quindi alla sua precedente storia d'amore con Riccardo Guarnieri.