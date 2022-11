Quella che è andata in onda lunedì 21 novembre è stata l'ultima puntata da tronista di Uomini e donne per Federica Aversano. La 29enne campana annuncerà il suo addio al programma durante l'appuntamento che verrà trasmesso in televisione mercoledì 23 novembre.

I telespettatori finora hanno assistito prima allo scontro tra la casertana e Tina Cipollari, e poi alle lacrime che la giovane ha versato quando Maria De Filippi le ha consigliato di lasciarsi andare di più in amore.

Aggiornamenti su Federica Aversano

Il percorso di Federica sul trono di U&D sta per concludersi: dalle anticipazioni si apprende che la tronista ha abbandonato il programma durante la registrazione del 4 novembre, senza effettuare alcuna scelta.

Lunedì 21 novembre è andata in onda la penultima puntata alla quale la giovane ha partecipato: quanto accaduto in studio potrebbe aver spinto Aversano a prendere la decisione di ritirarsi.

Tina Cipollari ha attaccato la tronista per aver "interrogato" Stefano in esterna. Con tono deciso, l'opinionista ha sentenziato che, con questo modo di fare, Federica non troverà mai nessun uomo disposto a starle accanto.

Le riflessioni di Maria De Filippi

"Ma cosa pretendi? Che loro ti rispondano delle cose così che tu puoi giustificare? Tu non concludi niente", ha affermato Tina rivolgendosi a Federica e prendendo le difese del corteggiatore Stefano.

Aversano ha prontamente replicato all'opinionista di U&D, ma quest'ultima non si è fermata e ha aggiunto: "Stai qui per visibilità.

Se non ti piacciono, dillo chiaramente. Usare questi ragazzi per niente...".

"Ti ho dato il verdetto: tu rimani da sola", ha concluso Cipollari in merito al percorso di Aversano al dating-show di Canale 5.

Se in passato Maria De Filippi si era esposta per difendere la tronista dalle critiche, nella puntata del 21 novembre, invece, si è detta d'accordo col pensiero di Tina, confermando che anche secondo lei Federica non prova un reale interesse per nessuno dei suoi spasimanti.

Sarebbe questo il motivo principale della sua eccessiva paura di sbagliare.

"Tina ha ragione. Di cosa hai paura? Di prendere una fregatura? E tu pensi che facendo quelle domande la fregatura non te la prendi?", ha iniziato a chiedere la conduttrice lombarda ad Aversano.

La fine del percorso di Federica a U&D

Maria De Filippi ha intuito che Federica non vuole stare di nuovo male per un uomo, soprattutto dopo aver sofferto per la separazione dal padre del suo bambino.

"Hai una vita davanti, hai l'opportunità di sbagliare ancora", ha sottolineato la padrona di casa di Uomini e Donne, mentre sul volto della tronista campana cominciavano a scendere le prime lacrime.

De Filippi ha invitato Aversano a non dar peso alle sue paure e di mettersi maggiormente in gioco quando conosce i ragazzi: "Non pensi che tuo figlio preferirebbe una mamma felice anche se sbaglia? Piuttosto che una mamma inacidita e inzitellita".

La 29enne campana ha fatto cenno di sì con il capo e ha continuato a piangere quando la presentatrice le ha consigliato di aprirsi e raccontarsi, anche sapendo di poter andare incontro a qualche sofferenza. "Non chiuderti tanto, perché ti toglie delle cose", ha concluso Maria.

Nonostante queste parole, Federica non riuscirà a sbloccarsi e, nel corso della puntata che andrà in onda mercoledì 23 novembre, annuncerà il suo addio al trono dopo circa due mesi di esterne e tentativi di approccio con vari corteggiatori, nessuno dei quali è riuscito a far breccia nel cuore dell'ormai ex protagonista del Trono Classico 2022/2023.