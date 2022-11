Sono passate circa tre settimane da quando è stata registrata la puntata di U&D che andrà in onda mercoledì 23 novembre. Il pubblico di Canale 5, dunque, sta per assistere a un appuntamento con il dating-show ricco di colpi di scena, sia tra i protagonisti del Trono Over che tra i ragazzi del Classico. Ida e Alessandro lasceranno insieme il programma, mentre Federica Aversano abbandonerà la poltrona rossa senza scegliere. Nel parterre, inoltre, rientrerà Biagio dopo qualche mese d'assenza.

Aggiornamenti sui senior di U&D

Mancano poche ore alla messa in onda di una delle puntate più attese dell'edizione 2022/2023 di U&D.

Da settimane, infatti, in rete circolano tutte le anticipazioni di una registrazione che ha regalato molte emozioni al pubblico in studio, a partire da tre inaspettati addii.

A partire dal 23 novembre, i telespettatori potranno vedere in televisione il fidanzamento ufficiale tra Ida e Alessandro: dopo mesi di frequentazione e dubbi, la dama e il cavaliere hanno deciso di uscire insieme dal programma. La scelta di Platano è avvenuta in modo insolito, ovvero senza la cascata di petali rossi che nel dating-show simboleggia l'inizio di un nuovo amore.

A spingere i due a viversi lontano dai riflettori, è stata soprattutto Tina Cipollari, stanca di assistere agli stessi siparietti da anni.

Nessun commento, inoltre, da parte di Riccardo Guarnieri: il pugliese è rimasto in silenzio per tutta la durata delle riprese e non ha detto nulla sulla svolta sentimentale che c'è stata nella vita dell'ex fidanzata.

Il forfait della tronista e la segnalazione a U&D

Ida e Alessandro non sono stati gli unici protagonisti di U&D a lasciare il cast nella puntata che andrà in onda a partire da oggi (e probabilmente almeno fino a venerdì 25 novembre).

Le anticipazioni che da settimane impazzano sul web, fanno sapere che anche Federica Aversano ha deciso di non proseguire l'avventura nel dating-show: la ragazza ha abbandonato il trono senza fare una scelta, rinunciando a conoscere tutti i corteggiatori che erano lì appositamente per lei.

Sempre restando in tema Trono Classico, Federico Dainese è stato costretto a eliminare Noemi dopo che alla redazione è arrivata una segnalazione: la giovane è stata fotografata dai curiosi mentre baciava sulle labbra un uomo che non era il tronista che stava frequentando in televisione da qualche tempo.

Un ritorno inatteso a U&D

L'ultimo colpo di scena che proporrà U&D nei prossimi giorni, è il ritorno nel cast di un cavaliere che l'anno scorso ha creato parecchio chiacchiericcio sia dentro che fuori gli studi Elios.

Dopo alcuni mesi d'assenza, infatti, Biagio Di Maro ha ripreso possesso della sua seduta nel parterre maschile del Trono Over e, come riportano le anticipazioni delle ultime registrazioni che Maria De Filippi ha condotto, ha già intrapreso una conoscenza con la dama Silvia.

I fan del programma di Canale 5 aspettano da settimane di assistere alla puntate che sarà trasmessa tra poche ore, soprattutto per vedere con i propri occhi l'uscita di scena di Ida Platano. La parrucchiera ha fatto parte del cast per oltre cinque anni e mercoledì 23/11 lo abbandonerà per amore di Alessandro Vicinanza.

A proposito nella neo coppia, è stata ospite delle riprese del 22 novembre: i piccioncini hanno confermato di essere felicissimi e di aver appena trascorso tre giorni di vacanza insieme. Riccardo ha provato a contattare l'ex fidanzata con un sms, ma il cavaliere napoletano ha stroncato ogni tipo di riavvicinamento sul nascere. Quando ha visto i due ballare, poi, Guarnieri si è messo a piangere ed è uscito dallo studio.