Nella giornata di sabato 12 novembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Riccardo continua a frequentare Gloria Nicoletti, mentre Biagio sta andando avanti nella conoscenza con Silvia.

Gemma, invece, non ha novità in campo sentimentale. Per quanto riguarda il trono classico, Federico ha portato in esterna Alice, ma non si sono baciati e Carola è intervenuta ed è stata zittita dalla rivale.

Uomini e Donne, registrazione 12/11: Riccardo frequenta Gloria Nicoletti

Dopo la scelta di Ida, che ha lasciato Uomini e Donne con Alessandro, Riccardo ha voltato pagina e ha iniziato a uscire con Gloria.

Guarnieri e Nicoletti avevano già provato a frequentarsi qualche mese fa ma, allora, la loro conoscenza non era proseguita. Nelle recenti registrazioni, invece, il cavaliere pugliese aveva voluto tentare di darsi una seconda occasione con la dama. Le anticipazioni della registrazione del 12 novembre, trapelate in rete attraverso l'account di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Riccardo continua a vedere Gloria, ma al single tarantino non piace molto Nicoletti. Nel frattempo, Biagio sta continuando a uscire con Silvia.

Uomini e Donne, riprese 12/11: Alice zittisce Carola

Per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne, Federico ha portato in esterna Alice e il tronista non ha baciato la sua corteggiatrice.

Le indiscrezioni delle riprese del 12 novembre rivelano che in studio è nata una discussione. A tal proposito, Carola è intervenuta, commentando l'esterna della sua rivale in amore e, a quel punto, Alice ha zittito Carola. Lavinia, invece, ha fatto un'esterna con Alessio Campoli. Al momento, però, non sono trapelati ulteriori dettagli sull'uscita della tronista con il corteggiatore.

Uomini e Donne, anticipazioni: nessuna novità per Gemma Galgani

Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, non c'è stata alcuna novità. Durante la registrazione di Uomini e Donne del 12 novembre, infatti, la dama torinese non ha raccontato nulla, riguardo la sua vita sentimentale. Sembrerebbe, pertanto, che anche nella nuova edizione, la single piemontese non abbia trovato nessuno che l'abbia conquistata.

Anche le frequentazioni recenti di Gemma non sono andate a buon fine e, nelle ultime puntate andate in onda sul piccolo schermo, Galgani ha chiuso alcune conoscenze con cavalieri del parterre e arrivati in studio per conoscerla. Inoltre, durante le riprese, non è stata presentata ancora un'eventuale sostituta di Federica Aversano e, pertanto, nel trono classico c'è solo una tronista e non è chiaro se ne arriverà un'altra.