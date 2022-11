Diverse novità sono accadute nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, avvenuta il 15 novembre a Roma. Le anticipazioni del dating show rivelano che la conduttrice Maria De Filippi è apparsa arrabbiatissima con Carola a causa di un suo intervento definito fuori luogo. Riccardo Guarnieri, invece, è tornato sigle dopo la fine della conoscenza con Gloria.

Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi rimprovera Carola

Martedì 15 novembre c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Le anticipazioni delle nuove puntate, provenienti direttamente dal web annunciano che tutta l'attenzione è stata catalizzata da Federico Nicotera.

In dettaglio, il tronista ha portato in esterna Alice, dove ha rivelato aspetti inediti della sua storia famigliare. Una scena, che però non è andata giù a Carola. Proprio quest'ultima si è domandata quale fosse il senso della sua presenza in studio dopo aver visto l'esterna della rivale. Un intervento che non è piaciuto a Maria De Filippi, che è intervenuta per rimproverare Carola.

La conduttrice del dating show ha accusato la giovane di non aver avuto tatto, creando una polemica proprio mentre Federico raccontava un fatto doloroso della sua vita.

Alessio nega un bacio a Lavinia

Nella registrazione del 15 novembre di U&D l'attenzione è stata catalizzata da Lavinia. La tronista è uscita in esterna con Alessio Corvino, il quale però si è rifiutato di baciarla.

Inoltre Federico Dainese ha portato in esterna sia Elena che Vincenza. Dopodiché, l'uomo ha ammesso di essere maggiormente attratto da quest'ultima, appena arrivata.

Riccardo chiude la conoscenza con Gloria

Inoltre, si è tornati a parlare di Riccardo Guarnieri, uno degli assoluti protagonisti del trono over. In dettaglio, il tarantino ha deciso di chiudere la conoscenza con Gloria.

A tal proposito, la dama non era presente alla registrazione, ma non sono trapelati i motivi della sua assenza. Una scelta che ha destato le critiche in studio. Difatti, molti hanno accusato l'ex fidanzato di Ida Platano di non fare sul serio con nessuna delle dame presenti nel dating show. In seguito è arrivata per lui una nuova dama, che Riccardo ha deciso di tenere.

Alla fine i due si sono lasciati andare a un ballo al centro dello studio.

Roberta Di Padua non ha avuto spazio mentre la registrazione è terminata con la sfilata di moda femminile, che è stata vinta da Cristina.