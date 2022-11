Oggi, venerdì 11 novembre, è stata pubblicata una nuova intervista di Riccardo, la prima dopo l'addio di Ida a U&D in coppia con Alessandro. Anche se non ha potuto parlare apertamente del fidanzamento della ex (perché la puntata in cui è successo non è ancora andata in onda su Canale 5), Guarnieri ha lanciato qualche frecciatina alla persona della quale si è detto innamorato fino a pochi giorni fa. In compenso, il cavaliere del Trono Over ha speso bellissime parole per Roberta Di Padua, alla quale si è riavvicinato nell'ultima registrazione dicendosi pronto a ripartire da zero.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Lo scorso 5 novembre Riccardo ha spiazzato tutto il pubblico di U&D riproponendosi a Roberta. Le anticipazioni della puntata che è stata registrata sabato scorso, infatti, hanno informato fan e curiosi del fatto che il pugliese si è dichiarato a Di Padua dopo aver passato la notte con Gloria.

Una settimana dopo, il magazine del dating-show ha pubblicato una nuova intervista di Guarnieri nella quale ha parlato per la prima volta del cambiamento di Ida nei suoi confronti e delle sensazioni che ha ricominciato a provare per l'altra sua ex del parterre.

Prima di analizzare il "voltafaccia" di Platano, il cavaliere del Trono Over ha fatto una carezza virtuale alla dama romana dicendo: "Lei è stata l'unica a preoccuparsi per me quando non mi ha visto in studio per due giorni".

Il tarantino ha apprezzato i gesti di affetto di Roberta e, in merito ai tanti baci che si sono scambiati quando sono usciti insieme di recente, ha aggiunto: "Non ho resistito, è bellissima".

Le critiche all'ex compagna di U&D

Gran parte dell'intervista che ha rilasciato al magazine di U&D, però, Riccardo l'ha incentrata su Ida e su quello che pensa di lei da quando l'ha rifiutato.

Proprio in questi giorni, infatti, su Canale 5 sono state trasmesse le puntate in cui il pugliese si è dichiarato ancora innamorato di Platano: lei, contrariamente a ciò che è accaduto in passato, ha messo un muro e non ha voluto dare l'ennesima possibilità alla relazione.

"Lei è cambiata completamente dopo la cena della scorsa primavera.

Quella che vediamo oggi, è un'evoluzione della persona con cui sono stato tempo fa. Ora penso che non fosse così innamorata di me come diceva", ha fatto sapere il protagonista del Trono Over ai giornalisti.

Un concetto che l'uomo ha ripetuto più volte è che la parrucchiera sarebbe un'altra da qualche mese, e che questo "voltafaccia" sarebbe avvenuto da una settimana all'altra.

Il commento sull'amore nato a U&D

Riccardo ha anche ribadito che si sarebbe accontentato di instaurare un rapporto civile con l'ex fidanzata, in modo da poter vivere più serenamente l'avventura negli studi di U&D, senza più litigi o incomprensioni. Il tarantino non ha potuto far altro che notare che Ida è diversa da quando si è legata ad Alessandro, con il quale è comprensiva, sorridente e sempre disposta al dialogo.

"La donna che vedo con lui è quella che avrei voluto al mio fianco", ha ammesso Guarnieri al magazine del dating-show. A Platano, però, il cavaliere ha anche fatto sapere che lui non intende essere lo scarto di nessuno e che questa cosa che lei ha detto non gli andrà mai giù neppure se verrà giustificata con la rabbia del momento.

All'interno dell'intervista che è stata pubblicata l'11 novembre, non ci sono né accenni né commenti alla scelta di Ida e Alessandro di lasciare insieme la trasmissione. Per regolamento, infatti, nessuno dei protagonisti del cast può rilasciare dichiarazioni su fatti avvenuti in studio ma non ancora mandati in onda su Canale 5.