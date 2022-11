Tante novità sono accadute nel corso delle ultime riprese di Uomini e donne, avvenute il 12 novembre. Le anticipazioni del dating show rivelano che Biagio Di Maro sta continuando la conoscenza con Silvia. Carola e Alice, invece, sono apparse sempre più ai ferri corti.

Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo esce con Gloria, Biagio continua la conoscenza con Silvia

Sabato 12 novembre si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma, dove sono accaduti numerosi colpi di scena per i protagonisti del trono over e classico.

Le anticipazioni delle nuove puntate, riportate sul web annunciano che tutta l'attenzione è stata catalizzata dalla nuova frequentazione di Riccardo Guarnieri, rimasto solo dopo l'addio di Ida Platano. A tal proposito, la dama è rimasta a Brescia a lavorare nel suo salone di bellezza. Riccardo, invece, ha preso posto al centro dello studio, dove ha parlato di come sta proseguendo la conoscenza con Gloria Nicoletti. In dettaglio, Guarnieri ha affermato di voler continuare a conoscere la donna, sebbene appaia molto diffidente. Al contrario, la dama ha dimostrato di nutrire una certa simpatia per l'ex di Ida.

In seguito, Maria De Filippi ha dato la parola a Biagio Di Maro, tornato a sedere sulle poltroncine rosse del dating show per trovare l'anima gemella dopo mesi d'assenza.

Il cavaliere ha detto di voler approfondire la conoscenza con Silvia mentre non si è parlato di Gemma Galgani.

Lavinia porta in esterna Alessio Campoli

Nelle ultime riprese di U&D, avvenute il 12 novembre e in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Maria De Filippi ha dato spazio ai protagonisti del trono classico. In particolare, Lavinia ha portato in esterna Alessio Campoli mentre ha severamente rimproverato il corteggiatore rivale.

A tal proposito, la tronista ha accusato l'altro Alessio di andare a ballare. In questo frangente, il ragazzo ha detto di non voler assolutamente cambiare il suo stile di vita per poi condurla al centro della sala per un ballo appassionato.

Alice zittisce Carola

In seguito, è stato il turno di Federico Nicotera. Questa volta, il tronista ha portato in esterna Alice, con la quale non c'è stato alcun bacio.

Una volta in studio, i due hanno iniziato a discutere. Carola, a questo punto, si è sentita in dovere di dare la sua opinione sull'esterna della sua rivale in amore. Una mossa, che ha suscitato l'ira di Alice, la quale ha zittito seccamente Carola, dicendole che non deve mettere becco nella sua conoscenza.

Infine Maria De Filippi ha deciso di prendere tempo dopo l'addio al trono di Federica Aversano. Per questa ragione, sul trono classico rimane solo una tronista e non è chiaro se arriverà un'altra prima della pausa natalizia.