Nella giornata di martedì 15 novembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che ci sono state importanti novità per i protagonisti del parterre over della trasmissione. A tal proposito, Riccardo ha chiuso con Gloria, ma Nicoletti non era presente. Inoltre, in studio, è tornata la sfilata delle dame e Cristina è arrivata prima. Nel frattempo, i tronisti hanno proseguito le loro conoscenze con le corteggiatrici e Carola ha sbottato, dopo avere visto l'esterna di Federico e Alice.

Uomini e Donne, registrazione 15/11: Riccardo chiude con Gloria, ma Nicoletti non è presente

Riccardo non trova pace. Dopo avere visto Ida andare via dalla trasmissione con Alessandro Vicinanza, il cavaliere tarantino ha provato a voltare pagina con Gloria. Purtroppo, però, le anticipazioni trapelate in rete, attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che l'ex protagonista di Temptation Island non ha trovato in Nicoletti la donna della sua vita. A tal proposito, le indiscrezioni rivelano che Guarnieri ha chiuso con la dama del parterre, ma Gloria non era presente in studio, nella registrazione di Uomini e Donne del 15 novembre. Pertanto, al momento, non sono emersi dettagli in merito alla reazione della protagonista del dating show, dopo le parole di Riccardo.

Roberta Di Padua, invece, era presente in studio, ma non sono state trattate le sue vicende sentimentali.

Uomini e Donne, riprese 15/11: Cristina vince la sfilata

Nel frattempo, durante la registrazione di Uomini e Donne del 15 novembre, è tornata la sfilata. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che le dame del parterre over si sono sfidate di fronte ai cavalieri del programma di Maria De Filippi.

Al momento, però, non è chiaro quale sia stato il tema scelto, da interpretare. L'unica cosa certa, al momento, è che Cristina è arrivata prima, conquistando i single della trasmissione, battendo le altre signore. Inoltre, non sono emersi dettagli su cosa abbia portato in passerella Gemma e quali sia stato il commento di Tina Cipollari, rivedendo Galgani, sfilare in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni: Carola sbotta e Maria De Filippi interviene

Nel frattempo, durante le riprese di Uomini e Donne del 15 novembre, sono proseguiti i percorsi dei tronisti. A tal proposito, Federico ha fatto un'esterna con Alice e il single si è aperto con la sua corteggiatrice, rivelandole retroscena sulla sua difficile situazione familiare. L'appuntamento fra Nicotera e la ragazza è stato emozionante, ma ha generato malcontento in Carola. L'antagonista di Alice, infatti, non ha retto alle immagini viste in studio e ha sbottato, chiedendosi cosa ci facesse ancora lì. A quel punto, Maria De Filippi è intervenuta e la conduttrice ha tentato di spiegare alla giovane, che Nicotera ha avuto un passato difficile e avrebbe dovuto comprenderlo.

Lavinia, invece, è uscita in esterna con Alessio Corvino e il corteggiatore ha preferito non baciare la tronista, mentre Federico Dainese ha proseguito il suo percorso, andando in esterna con Elena e Vincenza.