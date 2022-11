Nella giornata di martedì 22 novembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che ci sono stati importanti colpi di scena per i protagonisti del parterre over. A tal proposito, c'è da segnalare che Pinuccia e Tina hanno avuto una forte lite in seguito alla quale la dama di Vigevano ha finto uno svenimento, mettendosi a terra: è dovuta intervenire Maria De Filippi. Nel frattempo, Ida e Alessandro sono tornati in studio: Riccardo, pertanto, ha rivisto la sua ex fidanzata ed è scoppiato in lacrime, ma non è chiaro se abbia pianto per la sua ex o per gli attacchi subiti.

Uomini e Donne, registrazione 22 novembre: Tina e Pinuccia ai ferri corti, la dama finge di svenire

Nella registrazione di Uomini e Donne del 22 novembre non sono mancate novità per i single della trasmissione. Le anticipazioni trapelate in rete, attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Pinuccia è stata al centro delle vicende trattate. Attualmente, non è chiaro se la dama di Vigevano abbia parlato di qualche nuova conoscenza nel parterre o se sia intervenuta per dichiarare, ancora una volta, il suo amore per Alessandro Rausa. L'unica cosa certa è che la single ha avuto uno scontro con Tina. Stando alle indiscrezioni, la lite fra l'opinionista del dating show e l'ottantenne è stata molto accesa.

Ad un certo punto, Pinuccia si è gettata a terra, fingendo uno svenimento. È dovuta intervenire, a tal proposito, Maria De Filippi. Al momento, non è trapelato nessun indizio su come abbia reagito Tina Cipollari, vedendo la dama sdraiata a terra.

Uomini e Donne, riprese 22 novembre: Riccardo rivede Ida e Alessandro

Durante le riprese di Uomini e Donne del 22 novembre c'è stato un gradito ritorno in studio.

Ida e Alessandro hanno partecipato alla registrazione, raccontando come sta procedendo la loro storia d'amore, lontano dalle telecamere. La coppia ha rivelato di avere trascorso gli ultimi tre giorni in vacanza insieme. Purtroppo, però, a minare la serenità dei due fidanzati ci ha pensato Riccardo che, dopo la scelta della sua ex fidanzata, ha inviato un messaggio: Alessandro l'ha scambiato per una provocazione.

In quell'occasione, i due ex protagonisti del parterre over hanno litigato.

Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo piange e lascia lo studio

A quel punto, il cavaliere tarantino è intervenuto per chiarire la vicenda, raccontando la sua versione dei fatti. Guarnieri ha rivelato che Ida e Alessandro, a sua detta, si starebbero comportando male nei suoi confronti. A quel punto, Gianni Sperti è intervenuto, attaccando il single pugliese. Nel frattempo, Platano e Vicinanza hanno ballato insieme: il single pugliese si è messo a piangere ed è uscito dallo studio. Al momento, però, non è chiaro se Riccardo abbia deciso di andare fuori, non riuscendo a vedere la sua ex fidanzata fra le braccia del nuovo compagno, oppure se sia scoppiato in lacrime a causa degli attacchi subiti.