Nella giornata di venerdì 4 novembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano importanti novità per i protagonisti del trono over e classico. Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione, mentre Federica Aversano ha abbandonato il programma, interrompendo l'esperienza da tronista. Riccardo Guarnieri, invece, è rimasto in silenzio e non ha commentato la scelta della sua ex fidanzata.

Uomini e Donne, registrazione 4/11: Ida e Alessandro lasciano la trasmissione insieme

Dopo settimane di liti e discussioni, la frequentazione fra Ida e Alessandro è proseguita e nella registrazione di Uomini e donne del 4 novembre c'è stato un colpo di scena. Le indiscrezioni trapelate in rete, attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che l'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri e il cavaliere salernitano hanno lasciato la trasmissione di Maria De Filippi insieme. La parrucchiera bresciana, però, ha specificato di non sentirsi ancora innamorata di Alessandro.

L'abbandono di Ida e Alessandro era nell'aria. Il weekend scorso i due sono stati beccati nella Costiera Amalfitana, pertanto è ipotizzabile che, dopo avere trascorso qualche giorno vicino alla città dove risiede Alessandro, Ida abbia deciso di continuare la sua storia d'amore con l'imprenditore lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, riprese 4/11: Federica Aversano abbandona il trono

Nel frattempo anche nel trono classico è accaduto un colpo di scena. Le anticipazioni diffuse sui social rivelano che Federica Aversano ha deciso di abbandonare il trono. La single campana ha dichiarato di non avere trovato una sintonia con i suoi corteggiatori, arrivando alla conclusione di non sentirsi ancora pronta per un nuovo amore.

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne, la tronista aveva rivelato le sue difficoltà nelle conoscenze con i ragazzi arrivati in studio per fare breccia nel suo cuore. Per tale motivo era scoppiata anche in lacrime.

Uomini e Donne, anticipazioni: le reazioni in studio

Nelle riprese di Uomini e Donne del 4 novembre, ci sono state due importanti novità.

Se da un lato Ida e Alessandro hanno scelto di vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere, dall'altro lato Federica ha preferito tornare a casa da single. Riccardo Guarnieri, di fronte alla scelta della sua ex fidanzata, ha preferito rimanere in silenzio, mentre Roberta Di Padua ha dichiarato che, a detta sua, la coppia non sarebbe innamorata. Per quanto riguarda la decisione di Federica, invece, non sono emersi commenti da parte degli altri protagonisti del dating show e non è chiara quale sia stata la reazione di Tina Cipollari di fronte alla scelta della tronista.