In tv si dice molto presa da Alessandro Vicinanza, ma è di Riccardo Guarnieri che Roberta Di Padua parla benissimo lontano dagli studi di U&D. In una recente intervista che ha rilasciato, infatti, la dama ha definito il "più bello di sempre" il bacio che si è scambiata con il pugliese poche settimane fa, quando hanno deciso di uscire insieme. Le anticipazioni delle ultime registrazioni, poi, fanno sapere che i due ex sono di nuovo vicinissimi e il primo passo l'ha fatto proprio il cavaliere di Taranto.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

L'intervista che Roberta ha rilasciato al magazine di U&D in questi giorni, è sicuramente precedente al suo ennesimo riavvicinamento a Riccardo.

Da quando la dama è rientrata nel parterre del Trono Over, tutte le sue attenzioni sono state per Alessandro, fino a quando lui non ha dichiarato di essere ancora innamorato di Ida.

Anche se ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote alla coppia, Di Padua non ci è riuscita e i due hanno lasciato insieme il programma.

Rimasti "orfani" dei loro ex, Roberta e Riccardo hanno messo su un nuovo colpo di scena: le anticipazioni della registrazione che c'è stata il 5 novembre, fanno sapere che il pugliese si è riproposto alla romana dopo aver passato la notte con un'altra, ovvero con Gloria Nicoletti.

Tira e molla infiniti a U&D

Chi era presente in studio sabato scorso, ha raccontato che Riccardo ha fatto "mea culpa" con Roberta, dicendo di essersi accorto solamente adesso del suo valore e di quanto sia diversa da Ida.

Per cercare di rimediare, il cavaliere di U&D ha invitato a cena Di Padua, con la speranza che tra loro possa esserci un importante riavvicinamento.

Da quando è iniziata la stagione 2022/2023 del dating-show, però, i due ex sono già usciti insieme: per fare ( forse) un dispetto ad Alessandro e a Ida, Guarnieri e Di Padua hanno mangiato al ristornante, si sono ritrovati e si sono scambiati vari baci passionali.

Dopo quell'appuntamento, però, entrambi i protagonisti del Trono Over hanno detto di non volersi più frequentare perché certi che il sentimento d'amore che li legava in passato non c'è più, e tra loro è rimasta solo una forte attrazione fisica.

I commenti della protagonista di U&D

L'ultimo numero del magazine di U&D, dunque, riporta le parole che Roberta ha usato per commentare quel primo appuntamento con Riccardo, quello che li ha visti baciarsi con passione dopo un anno e mezzo di gelo.

Quando le è stato chiesto di esprimere cosa ha provato nel riavvicinarsi fisicamente all'ex fidanzato, la dama del Trono Over ha detto: "Quel bacio è stato più bello di sempre, proprio come quelli che ci davamo quando stavamo insieme".

Insomma, Di Padua ha un bellissimo ricordo delle effusioni che si è scambiata con Guarnieri qualche settimana, quando Ida e Alessandro erano ancora in studio e lei si diceva presissima dal napoletano.

Oggi, a distanza di poco tempo, le carte in tavola sono cambiate e i quattro protagonisti della versione senior del dating-show hanno nuovamente intrecciato i loro destini: Platano e Vicinanza sono diventati una coppia e hanno abbandonato la trasmissione mano nella mano, il cavaliere di Taranto ha passato la notte con Gloria ma ha ammesso di pensare ancora all'altra sua ex compagna.

Riccardo, infatti, sabato scorso si è riproposto a Roberta e le ha chiesto di ricominciare da zero.

Quest'ennesimo colpo di scena ha fatto infuriare Gianni Sperti, che non ha perso l'occasione per criticare duramente sia il pugliese che la romana, secondo lui pronti a tutto pur di stare al centro dell'attenzione anche ora che i rispettivi ex sono usciti di scena.