Il nuovo numero del magazine di Uomini & Donne è quasi interamente dedicato agli addii che ci sono stati nel cast: quello di Federica Aversano, e Ida e Alessandro. A proposito della neo coppia, in un'intervista Roberta non ha risparmiato critiche e frecciatine, soprattutto alla parrucchiera di Brescia, sulla quale ha detto di nutrire forti dubbi sul sentimento che sostiene di provare per Vicinanza. Secondo Di Padua, Ida ha lasciato il programma solo perché non aveva alternative, ma presto ci tornerà da single.

Aggiornamenti sull'amore nato a U&D

A due giorni di distanza dalla messa in onda di una delle puntate più attese di U&D, è stato pubblicato un numero del magazine con interviste esclusive ai protagonisti più discussi dell'ultimo periodo.

Roberta, in particolare, non si è tirata indietro dal dire la sua sulla scelta che ha portato Ida e Alessandro a lasciare il dating show da fidanzati. Nonostante sia stata una delle poche a spronare Platano nell'esporsi sui sentimenti che ha iniziato a provare per il cavaliere napoletano, oggi Di Padua non crede che tra i due ci sia veramente amore come hanno professato in studio.

"Sinceramente mi aspettavo che Alessandro e Ida uscissero insieme dal programma a breve, ma penso che la loro scelta di andare via sia stata quasi obbligata. Era l’unica via di uscita che avevano, secondo me: Ida non poteva più prendere tempo e Alessandro si era dichiarato innamorato", ha fatto sapere la dama nell'intervista.

La stoccata all'ex 'antagonista' di U&D

Nel commentare il momento in cui Ida e Alessandro sono diventati una coppia a tutti gli effetti, Roberta ha aggiunto: "Ho trovato questa scelta poco emozionante, non si sono neanche dichiarati innamorati in quel momento".

La dama del Trono Over ha spostato la sua attenzione sulla collega di parterre con la quale ha battibeccato tante volte negli ultimi anni, soprattutto a causa dell'interesse comune per gli stessi cavalieri del cast.

"Ida, invece, mi è sembrato abbia preso questa decisione anche un po’ per farmi un dispetto: per dimostrare che alla fine gli uomini scelgono lei", ha detto la protagonista di U&D.

La dama ha criticato anche i baci che Platano e Vicinanza si sono scambiati in studio, arrivando a definirli "appositamente scenografici" per ferire sia lei che Guarnieri, che è rimasto a guardarli in silenzio per tutta la puntata.

"Li ho trovati esagerati e di cattivo gusto", ha proseguito la dama del dating show sempre in merito alle effusioni della neo coppia.

La previsione sul futuro lontano da U&D

Sulla scia di quello che ha detto in studio dopo che Ida e Alessandro sono andati via insieme, Roberta ha confessato il pensiero che ha sul futuro della coppia: "Spero che alla fine questa relazione duri, non credo rimarranno insieme a lungo".

Per quanto riguarda Riccardo, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla svolta che c'è stata nel privato dell'ex fidanzata: attualmente il cavaliere è concentrato su se stesso e su "nuove" conoscenze.

La puntata che è andata in onda il 25 novembre, ad esempio, ha aggiornato i telespettatori sulla notte di passione che Guarnieri ha trascorso con Gloria dopo l'addio di Ida al programma.

Nonostante l'avvicinamento alla dama Nicoletti, in studio il tarantino ha detto di voler dare un'altra chance al suo rapporto con l'altra ex Roberta, con la quale ha ripreso a sentirsi al telefono da qualche settimana.