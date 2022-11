Lunedì 21 novembre è iniziata una delle settimane più attese dai fan di U&D: come ha ricordato il blogger Pugnaloni su Instagram, tra mercoledì 23 e venerdì 25 sarà trasmessa su Canale 5 la registrazione in cui Ida lascerà il programma insieme ad Alessandro. Tra le altre anticipazioni dei prossimi giorni, ci sono anche: l'addio di Federica al trono senza scelte, il ritorno di Biagio nel parterre e la segnalazione su una corteggiatrice di Dainese.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Manca pochissimo alla messa in onda di una delle più attese registrazioni di U&D, quella che Maria De Filippi ha condotto lo scorso 4 novembre.

Mentre su Canale 5 veniva trasmesso il primo appuntamento settimanale con il dating-show, Lorenzo Pugnaloni ha usato Instagram per ricordare a fan e curiosi che a partire da mercoledì 23 novembre inizierà la registrazione che il pubblico aspetta di vedere da settimane.

Tra le Stories che il blogger ha pubblicato sul suo profilo in queste ore, spicca quella in cui ricorda le date in cui sarà possibile assistere ai tanti colpi di scena che i protagonisti dei troni Over e Classico hanno regalato ai telespettatori davanti alle telecamere.

I colpi di scena negli studi di U&D

Come ha ricordato Pugnaloni sui social network, mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 novembre andrà in onda la registrazione Ida annuncerà il suo fidanzamento con Alessandro.

L'anticipazione più spiazzante, dunque, riguarda la "regina" del Trono Over: dopo mesi di frequentazione e di tentennamenti (soprattutto a causa di Riccardo), la parrucchiera sceglierà di legarsi sentimentalmente a Vicinanza e con lui lascerà la trasmissione.

La coppia non ha più preso parte a neppure una delle riprese che ci sono state dopo il 4 novembre (giorno in cui si sono scelti) e, stando a quello che trapela dai social network, dovrebbero essere ancora felici ed innamorati.

Da parte di Guarnieri, non ci sarà neppure un commento alla svolta amorosa nella vita dell'ex fidanzata, quella che ha cercato di riconquistare fino all'ultimo momento, invano.

Sempre restando in tema senior, tra mercoledì e venerdì prossimo sarà ufficializzato il ritorno di Biagio Di Maro nel parterre. Dopo qualche mese d'assenza, il napoletano rientrerà nel cast fisso e inizierà una piacevole conoscenza con la dama Silvia.

I giovani protagonisti di U&D

Gli spoiler sulle puntate di U&D che saranno proposte ai telespettatori tra il 23 e il 25 novembre, riguardano anche i protagonisti del Trono Classico.

Dopo essere stata attaccata da Tina Cipollari e Gianni Sperti Federica Aversano annuncerà il suo addio al programma. La ragazza lascerà il cast senza scegliere e lo farà a causa delle grandi difficoltà che ha riscontrato nell'approcciarsi ai corteggiatori in esterna.

Federico Dainese, invece, dovrà rinunciare ad una delle sue spasimanti preferite. Chi ha assistito alle riprese, infatti, ha raccontato che Maria De Filippi ha reso pubblica una segnalazione che è arrivata in redazione su Noemi. Uno spettatore, infatti, ha inviato agli autori del dating-show una fotografia in cui si vede la giovane baciare sulle labbra un uomo che non è il tronista che sta corteggiando in televisione. Anche se a malincuore, il ligure manderà via la ragazza con la quale è uscito in esterna varie volte e per la quale non ha mai nascosto di provare una forte attrazione fisica.