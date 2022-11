Questo sabato 12 novembre è stata registrata una nuova puntata di U&D. Le anticipazioni che ha fornito il blogger Lorenzo Pugnaloni, riguardano sia gli Over che i tronisti.

Riccardo prosegue nella conoscenza con Gloria, Biagio frequenta Silvia, mentre Gemma continua a ricoprire sostanzialmente il ruolo di "comparsa". Tra i giovani, bisticci tra i corteggiatori di Lavinia e tra le ragazze che si contendono il cuore di Federico Nicotera.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Non sono tanti gli spoiler che sono trapelati dagli studi di U&D sabato 12 novembre, giorno in cui c'è stata l'unica registrazione prevista per questa settimana.

Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che tra Roberta e Riccardo non è successo nulla dopo la scorsa puntata. Anche se il cavaliere si era riproposto alla ex invitandola a cena ed elogiandola rispetto alle altre dame del parterre, nei giorni scorsi non c'è stato nessun riavvicinamento, né fisico né telefonico.

Chi ha assistito alle riprese odierne del dating-show infatti, racconta che Guarnieri ha raccontato di essersi visto ancora con Gloria e di voler proseguire nella conoscenza.

La romana, dunque, è tornata sui propri passi perché solo una settimana fa aveva lasciato il pugliese da solo a centro studio, dopo aver sentito che avrebbe voluto riprovarci con Di Padua. La notte che i due hanno passato insieme, dunque, ha significato qualcosa per il protagonista del Trono Over, che oggi è andato contro ogni critica pur di poter uscire ancora con Nicoletti.

Un parere che hanno condiviso molti dei presenti, è che Riccardo non faccia promesse a Gloria semplicemente perché non sarebbe coinvolto quanto lei.

La ripartenza di Biagio a U&D

Gli altri personaggi del Trono Over dei quali si è parlato durante le riprese del 12 novembre, si contano sulle dita di una mano.

Le anticipazioni che ha dato Pugnaloni su Instagram, infatti, riguardano soltanto Biagio Di Maro e Gemma Galgani.

Il napoletano sta continuando a frequentare Silvia, con la quale si è scambiato dei baci già dopo la prima uscita di una settimana fa.

Gli spoiler sull'ormai ex "regina" di U&D, invece, sono poco incisivi. Esattamente come accade spesso nelle ultime edizioni, neppure ore si è parlato della vita amorosa della torinese, che da tempo è single e senza pretendenti nel parterre.

Anche adesso che Ida Platano ha lasciato il programma in coppia con Alessandro Vicinanza, la 72enne continua a ricoprire il ruolo di "comparsa", non venendo nominata o tirata in ballo per intere registrazioni.

Gli sviluppi nel Trono Classico di U&D

Altre anticipazioni che sono arrivate dagli studi di U&D, sono quelle sui protagonisti più giovani del cast.

Lavinia, ad esempio, in settimana ha fatto un'esterna con Alessio Campoli (l'ex scelta di Angela Nasti) e si è trovata molto bene. Oggi, però, l'altro Alessio che corteggia la tronista ha preso la parola e ha rimproverato il "collega" per la vita che fa lontano dalle telecamere (in discoteca a ballare). Il diretto interessato si è difeso dicendo che non cambierà mai il suo modo di essere per una ragazza: la romana ha apprezzato chiedendogli di fare un ballo.

Federico Nicotera, invece, è sempre più conteso tra Alice e Carola: con la prima è uscito in esterna ma non è scattato il bacio, con la seconda è in stand-by. Le due spasimanti hanno un po' battibeccato durante la registrazione, soprattutto perché una si stava inserendo nel momento dedicato all'altra.

Federico Dainese, invece, questo sabato non è neanche entrato agli Elios e Maria De Filippi non ha fatto alcun riferimento al suo percorso alla ricerca dell'anima gemella.