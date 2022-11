Martedì 29 novembre ci sono state nuove riprese di U&D e, in questi minuti, stanno iniziando a trapelare le anticipazioni di quello che è accaduto in studio nel pomeriggio. Alla registrazione odierna non ha partecipato Ida, assente dopo l'ospitata di una settimana fa in coppia con Alessandro. In compenso, Maria De Filippi si è occupata a lungo dei tre ragazzi sul trono e, in particolare, di Federico Nicotera: da giorni si vocifera che il romano potrebbe essere il primo a fare la scelta dopo mesi di frequentazione con Carola e Alice.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Come ogni settimana, anche oggi il blogger Lorenzo Pugnaloni ha aggiornato i fan di U&D su quello che è accaduto in studio nel corso della registrazione che Maria De Filippi ha condotto nel pomeriggio. La metà degli spoiler che stanno trapelando dagli Elios riguardano i giovani protagonisti del cast, ovvero i tre tronisti che dallo scorso settembre stanno cercando l'anima gemella in tv.

Particolare attenzione, dunque, per le novità che coinvolgono i ragazzi più vicini alla scelta: rumor di questi giorni, è che Federico Nicotera potrebbe prendere una decisione definitiva prima di Natale, ovvero prima che il dating-show vada in vacanza per qualche settimana per le festività.

Il romano è indeciso tra Carole e Alice da molto tempo, anche se nelle ultime esterne che ha fatto si è avvicinato alla bionda corteggiatrice della quale non si fidava all'inizio del percorso.

Gli avvistamenti dei protagonisti di U&D

Uno degli argomenti che è stato affrontato in puntata il 29 novembre, è l'esterna che Federico ha fatto con Carola qualche giorno fa.

Il tronista di U&D, infatti, è stato avvistato in compagnia della corteggiatrice nei pressi di Fontana di Trevi. Chi si è imbattuto per caso nella "coppia", ha raccontato che era affiatata e che, prima di salutarsi, i due si sono scambiati un bacio; per la seconda uscita consecutiva, dunque, Nicotera ha deciso di baciare l'"antagonista" di Alice.

La reazione della giovane non ha tardato ad arrivare, anche perché inizialmente era proprio lei la preferita del protagonista del Trono Classico, l'unica con la quale si scambiava effusioni davanti alle telecamere. Quest'inversione di tendenza, sta portando molti spettatori del dating-show a pensare che la scelta finale di Federico potrebbe ricadere su Carola, anche se oggi quest'ultima ha reagito male (andando dietro le quinte di corsa) quando il tronista ha preferito ballare con la "rivale".

I dubbi dei giovani sul trono di U&D

Gli altri due tronisti che dallo scorso settembre stanno cercando l'amore a U&D, sembrano più lontani del collega Nicotera dalla scelta definitiva. Lavinia da settimane si barcamena a fatica tra due corteggiatori di nome Alessio: nell'ultima esterna, però, la romana si è avvicinata a Campoli (il ragazzo che Angela Nasti scelse un paio d'anni fa e che Mauro ha chiesto di poter conoscere all'inizio del suo percorso).

La protagonista del Trono Classico, però, non è ancora sicura di chi ha di fronte, anche perché ammette di provare un interesse anche per l'altro suo spasimante Corvino col quale ha avuto un appuntamento molto romantico ed emozionante.

Per quanto riguarda Federico Dainese, la sua avventura nel dating-show è ripartita da zero poche puntate fa, più precisamente quando è stato costretto ad eliminare una delle sue corteggiatrici preferite. In seguito ad una segnalazione che è arrivata in redazione, Noemi è stata mandata via a malincuore dell'odontotecnico. Non si conoscono ancora le date in cui i tre tronisti faranno la loro scelta, così come non si sa se a breve saranno presentate delle new entry. Federica Aversano ha abbandonato il programma quasi un mese fa (nella registrazione del 4 novembre) e fino ad ora nessuno ha preso il suo posto sulla poltrona rossa.