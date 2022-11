La puntata di U&D che è andata in onda l'11 novembre, è stata interamente dedicata all'ennesimo confronto a centro studio tra Ida e Riccardo.

I due ex hanno monopolizzato tutto il tempo a disposizione discutendo, punzecchiandosi sul passato, ma senza mai arrivare a un dunque. Tina Cipollari, stufa di sentir dire sempre le stesse cose da anni, ha sbottato contro la dama e il cavaliere dandogli dei ridicoli che raccontano solo frottole. Applausi del pubblico presente all'opinionista.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo mesi di tira e molla, Ida e Riccardo sono tornati al centro dell'attenzione per un'inaspettata dichiarazione di lui.

Dopo aver visto Platano sempre più vicina ad Alessandro, il pugliese ha pensato bene di riproporsi alla ex in un modo un po' particolare, ovvero minacciando di abbandonare il programma.

L'intera puntata di U&D che è stata trasmessa in tv venerdì 11 novembre, è stata incentrata sul faccia a faccia che la dama e il cavaliere hanno avuto dopo che lui ha lasciato intendere di essere ancora innamorato.

Anche se non l'ha mai detto direttamente, Guarnieri ha fatto capire di provare un sentimento per la parrucchiera, che oggi sta frequentando un altro uomo.

Spronato dalla bresciana a scrivere su un bigliettino cosa sente nel cuore, il protagonista del Trono Over non se l'è sentita di esporsi troppo per paura di essere rifiutato.

Lo sfogo della vamp di U&D

Per oltre un'ora e mezza, dunque, i telespettatori di U&D hanno assistito ad una puntata che sembrava quasi una replica, nel senso che i discorsi fatti sono identici a quelli che vengono mostrati da anni quando si affronta l'argomento.

Se Gianni Sperti ha provato in ogni modo a far riavvicinare Ida e Riccardo per l'ennesima volta, Tina Cipollari ha preso la parola e ha stroncato la "coppia" dicendo: "Ma è possibile che solo con loro due ci sono tutte queste complicazioni?".

"Ma vogliamo svegliarci da questo incantesimo? Sieti ridicoli voi e chi ci crede ancora in questa storia", ha sbottato l'opinionista del dating-show tra gli applausi del pubblico presente in studio.

Senza girarci troppo intorno, Tina ha criticato duramente i siparietti che Platano e Guarnieri continuano a proporre da anni senza mai arrivare ad una conclusione: "Quando l'amore è reale, non pensi a niente.

Voi siete troppo razionali".

La tirata d'orecchie ai protagonisti di U&D

"Sono stanca di sentire queste frottole. Sono tre o quattro anni che parlate sempre delle stesse cose", ha proseguito Tina nello sfogo che ha raccolto parecchi consensi tra gli spettatori di U&D.

L'opinionista Cipollari, poi, ha ipotizzato che Riccardo non sia veramente innamorato di Ida ma che riparta alla carica tutte le volte che lei si lega ad un altro uomo.

Insomma Cipollari si è eretta al ruolo di portavoce di quella fetta di pubblico "stanca" di assistere a intere puntate dedicate a Platano e a Guarnieri, che si sono lasciati da oltre due anni e che ancora continuano a discutere sui problemi che avevano quando stavano insieme.

Le anticipazioni delle registrazioni che ci sono state lo scorso weekend, fanno sapere che la dama del Trono Over ha confermato la sua volontà di non volere più il pugliese uscendo dalla trasmissione insieme ad Alessandro. Quando Maria De Filippi ha chiesto al cavaliere di Taranto un commento sul fidanzamento della ex, Riccardo ha preferito rimanere in silenzio e il giorno dopo ha chiesto a Roberta Di Padua di riprovarci con un invito a cena per quella stessa sera.