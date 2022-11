Nella puntata di giovedì 3 novembre dello show di Canale 5 dedicato ai sentimenti Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi, l'opinionista Tina Cipollari ha mostrato di nuovo in studio il suo libro dal titolo: "Piume di struzzo".

L'opinionista ha poi scherzato, dicendo che dietro le quinte aveva allestito un banchetto per venderne a chi lo volesse delle copie in "nero" e senza aver pagato l'Iva. Tina ha poi aggiunto: "Speriamo che non mi becchi la finanza". A quel punto il pubblico in studio è scoppiato a ridere.

Da quando è uscito il suo nuovo libro, l'opinionista non perde occasione per promuoverlo e invitare i telespettatori e i presenti a correre in libreria ad acquistarlo.

Tutto ciò accade fra le remore della conduttrice Maria De Filippi, la quale ogni volta deve chiederle di metterlo via, perché in realtà Tina non potrebbe fare pubblicità in tv.

Pinuccia e Tina Cipollari: lite scampata

Anche in questa ultima puntata del 3 novembre Tina Cipollari non ha perso l'occasione per stuzzicare Pinuccia. Il battibecco però questa volta non c'è stato.

In particolare, a un certo punto, l'opinionista ha domandato alla dama di Vigevano come mai in puntata abbia sempre la faccia di una persona "persa tra le nuvole". Pinuccia però - a differenza di altre occasioni precedenti - ha preferito restare in silenzio, non commentando. Così i toni tra le due donne non si sono alzati e la possibile discussione alla fine non c'è stata.

Gemma Galgani si presenta con poca voce, viene presa in giro da Tina Cipollari

Sempre nel corso della puntata del 3 novembre Gemma Galgani si è presentata con un abbassamento di voce e l'opinionista Tina Cipollari non ha perso l'occasione per fare dell'ironia su questo aspetto.

Le ha poi detto di voler fare un'azione di bontà nei suoi confronti e farle conoscere il nuovo cavaliere arrivato nel parterre Alessandro G.

Rivolgendosi alla dama torinese, Tina ha detto poi: "Gemma dai fatti vedere, non apprezzi la bontà d'animo che ho oggi?". Gemma ci ha comunque tenuto a precisare che non sarebbe uscita con lui, perché è già impegnata nella conoscenza con un altro cavaliere.

Intanto, negli ultimi giorni circola con insistenza su alcune testate di Gossip l'indiscrezione su un possibile addio di Gemma Galgani dal programma di Canale 5: secondo alcuni rumor infatti potrebbe prossimamente partecipare a Celebrity Masterchef, in onda su Sky dai primi mesi del 2023.