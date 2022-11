Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, relative agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 21 al 25 novembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 dalle ore 14:45.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sul desiderio di Julia e Sergio di liberarsi della presenza di Diana, sulla tristezza di Cloe, sulla decisione di Carmen di trovare un nuovo impiego per Kiros, sui diverbi fra Victor e Carmen e sulle confidenze fra Francisco e Patricia.

Diana non vuole lasciare la casa di Julia: spoiler Un altro domani

Diana si renderà conto che la sua presenza a casa della figlia potrebbe risultare alquanto sgradita, pertanto deciderà a malincuore di recarsi nell'hotel di Tirso e affittare una camera per una notte. L'indomani però Diana ritornerà a casa della figlia in cerca di ospitalità, ma il genero non ne sarà molto felice: infatti Sergio e Julia hanno bisogno di intimità per ricostruire pian piano il loro rapporto. La suocera non sembrerà però essere intenzionata a lasciare la casa.

Intanto Cloe sarà piuttosto abbattuta e si comporterà in maniera distratta, Maria se ne renderà conto e tenterà di aiutare l'amica.

Patricia si confida con Francisco

Intanto in Guinea, Enoa si renderà conto che Carmen è angustiata e tenterà di convincerla a chiedere un favore a Ventura. A quel punto la giovane chiederà al futuro suocero di intercedere attraverso le sue conoscenze per aiutare Kiros a trovare un nuovo impiego nel più breve tempo possibile. Ventura ascolterà le parole della nuora, ma deciderà di ignorare le sue richieste.

Più tardi, il rapporto fra Carmen e Victor si inasprirà progressivamente, con tensioni e diverbi. La situazione venutasi a creare con la fidanzata spingerà Victor a mettere in dubbio i sentimenti che prova per lei. Intanto Linda ed Ines noteranno il malumore che vi è fra Carmen e il fidanzato e cercheranno di farli riavvicinare.

Francisco si lascerà andare a un momento di confidenza con la figlia e le rivelerà le modalità in cui ha conosciuto Kiros quando era soltanto un bambino. Più tardi inoltre Francisco deciderà di trascorrere una serata in totale serenità con Patricia. Quest'ultima approfitterà dell'occasione per raccontare al compagno alcuni episodi del passato che hanno influito sul suo comportamento attuale, mentre Francisco le confiderà i propri piani per il futuro.