Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, Un altro domani che racconta il complicato rapporto amoroso fra Julia e Sergio nella Spagna dei giorni nostri. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 5 al 9 dicembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul malore di Ines, sulle rivelazioni di Alicia, sui problemi di coppia di Victor e Carmen [VIDEO], sulla perquisizione della guardia coloniale in fabbrica e sui problemi economici di Tirso.

Carmen decide di andarsene

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che, in Guinea, Ines si sentirà male in libreria fino a svenire sotto gli occhi di Alicia che correrà a chiedere aiuto. Nonostante ciò, le condizioni della donna non miglioreranno. Ines si rifiuterà di farsi visitare da un dottore, temendo di essere incinta. Preoccupato per le condizioni della donna, Angel tenterà in tutti i modi di vederla ma glielo impediranno. Alla fine, sarà la perfida Alicia a rivelargli che i malesseri di Ines sono legati alla menopausa. Una tranquilla serata a Rio Muni si rivelerà essere molto dannosa per il fidanzamento di Carmen e Victor. Nonostante ciò, i due fidanzati rifletteranno bene sull'annullare o meno il loro fidanzamento visto che le conseguenze potrebbero essere molto gravi per tutti.

Carmen deciderà di partire, non sapendo che Patricia sostituisce sistematicamente tutte le lettere che lei invia alla madre con altre che lei scrive di suo pugno. Decisa ad andarsene, la giovane si soffermerà a salutare Kiros, assistendo involontariamente ad un passaggio di operai. Insospettita, Carmen si recherà in fabbrica dove scoprirà che la guardia coloniale sta facendo un'ispezione.

Una delle guardie le comunicherà che la fabbrica non è più di suo padre.

Sergio vuole aiutare Julia

Giorni nostri, Sergio proporrà a Julia diverse strategie aziendali per migliorare la situazione economica della sua impresa. Un giorno però proporrà alla fidanzata di mettere in atto uno studio della produttività che finirà per rivelarsi molto dannoso per la loro economia.

Anche Tirso si ritroverà ad affrontare diversi problemi nel suo hotel. Molti clienti abituali, infatti, smetteranno di frequentare la struttura, riducendo drasticamente le entrate. Più tardi, Tirso verrà a sapere che molti abitanti di Robledillo non frequentano più il suo bar a causa del comportamento di Erik. Una sera, Tirso porterà la cena a Julia in ebanisteria e si soffermerà a parlare con lei. I due amici trascorreranno del tempo insieme raccontandosi i loro problemi lavorativi. Julia consegnerà in ritardo diversi prodotti, trovandosi in difficoltà anche nei pagamenti con i fornitori. La situazione finirà per farla scontrare anche con la madre e con Elena che si opporrà a tutte le sue decisioni.