Su Canale 5 continua ad andare in onda la soap Un altro domani. Entrando nel dettaglio di ciò che accadrà prossimamente, le anticipazioni di Un altro domani rivelano che Ines continuerà a persistere nel suo tentativo di "strappare" Angel dal rapporto con Ines. Infatti, la donna è l'unica a essere a conoscenza della relazione extraconiugale della sua datrice di lavoro con il figlio di Patricia. La ragazza continuerà a mantenere il segreto, ma sarà disposta a tutto pur di conquistare Angel.

Trame spagnole Un altro domani: Alicia si licenzia dalla libreria

Ines e Angel sono soliti incontrarsi nel capanno in una foresta. Alicia ne verrà a conoscenza e userà questa notizia per tendere un colpo basso ad Angel.

Tutto inizierà quando la giovane Utanares comunicherà alla sua datrice di lavoro di aver trovato un nuovo impiego e che quindi lascerà il suo posto da commessa all'interno della libreria. Ines sarà al settimo cielo dopo la comunicazione della ragazza, viste le tante angherie di quest'ultima ai suoi danni. In realtà si tratterà di una felicità fittizia, in quanto la proprietaria della libreria verrà presto a conoscenza delle vere intenzioni della ragazza.

Ines scoprirà infatti che Alicia si sarà licenziata per andare a lavorare come traduttrice per suo marito Ventura.

In questo modo, Utanares potrà stare più vicina ad Angel.

Il figlio di Patricia e Ines le proveranno tutte per allontanare Alicia. Angel arriverà anche a chiedere alla madre di far assumere Alicia, ma Patricia non avrà intenzione di acconsentire.

Spoiler Un altro domani, puntate Spagna: Alicia manda un biglietto anonimo ad Angel

Alicia invierà un biglietto anonimo ad Angel, invitandolo a presentarsi al capanno nella foresta. Si tratta del luogo dove Angel e Ines generalmente consumano il loro amore e il figlio di Patricia penserà che sia stata la moglie di Ventura a mandare quel biglietto.

Il giovane si recherà dunque nel capanno, ma all'improvviso si presenterà Alicia, che coglierà Angel alle spalle per sedurlo. Quando Godoy si renderà conto di quello che sta accadendo, non vorrà saperne di cedere alle avance di Alicia. In particolare. Angel dirà ancora una volta a Utanares che tra di loro non potrà esserci mai nulla, in quanto non smetterà mai di amare Ines. L'ennesimo rifiuto non servirà però a far cambiare idea ad Alicia, che continuerà a essere decisa a voler conquistare il figlio di Patricia.

Ines e il suo amante capiranno che per sbarazzarsi della giovane, dovranno tendergli un tranello affinché Ventura la licenzi.