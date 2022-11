Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Un altro domani, in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera made in Spagna rivelano che Ines Acevedo e Angel Godoy uniranno le forze per sbarazzarsi di Alicia Utanares, se non accadesse l'imprevisto.

Un altro domani, anticipazioni: Ventura assume Alicia come interprete

Le anticipazioni di Un altro domani, riguardanti le prossime puntate rivelano che Angel e Ines organizzeranno un piano contro Alicia.

Tutto inizierà quando Ventura assumerà la giovane come interprete di inglese e francese.

Utanares, a questo punto, si licenzierà da Acevedo, che non prenderà molto bene questa novità. La donna, infatti, temerà che possa sedurre Angel e stare troppo vicino a suo marito.

Ben presto Alicia darà un appuntamento al figlio di Patricia per incontrarsi preso una capanna abbandonata nella foresta. In questa occasione, la ragazza cercherà di sedurre il giovane Godoy. Tuttavia quest'ultimo respingerà le avance della ragazza, dichiarandosi innamorato pazzo di Ines.

Ines usa uno stratagemma per far licenziare la rivale

Nelle puntate future di Un altro domani, Angel informerà immediatamente Ines di quanto accaduto nel bosco. La moglie di Ventura, a questo punto, userà uno stratagemma per sbarazzarsi di Alicia.

In particolare chiederà al figlio di Patricia di fare in modo che la rivale crei dei problemi sul lavoro in modo da costringere suo marito a licenziarla in tronco. All'inizio il ragazzo si rifiuterà di "sporcarsi le mani" per poi accettare la richiesta di Ines.

Angel porterà Ventura a credere che Alicia sia in possesso di un importante fascicolo, necessario per concludere un affare con un cliente: Velez de Guevara cadrà nella trappola, tanto da licenziare la giovane Utanares, che tuttavia capirà di essere stata ingannata.

Utanares dice di essere pronta a svelare la relazione di Angel con la madre di Victor

Alicia potrebbe mettere in pericolo la relazione di Ines. La giovane, infatti, accuserà la madre di Victor di aver fatto sparire la documentazione per far ricadere la colpa su di lei e licenziarla. Utanares, a questo punto, pretenderà che la rivale parli con Ventura, esigendo che le offra una seconda chance, altrimenti gli racconterà che ha una relazione clandestina con Angel.

Ines, terrorizzata dalle conseguenze, dovrà assecondare la richiesta di Alicia. A questo punto Ventura sarà costretto a dare alla giovane una seconda possibilità.