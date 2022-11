Le anticipazioni di Un posto al sole dal 14 al 18 novembre rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Roberto, il quale continuerà ad indagare sul conto di Marina ma questa volta rischierà di poterla perdere per sempre.

Spazio anche alla crisi di Lia che comincerà a pensare di lasciare definitivamente Palazzo Palladini mentre Viola si ritroverà costretta a dover chiedere scusa a Rosa, dopo un piccolo incidente che si verificherà in cortile tra i loro bambini.

Roberto rischia di perdere Marina: anticipazioni Un posto al sole 14-18 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 18 novembre 2022, rivelano che Roberto comincerà ad essere sempre più convinto del fatto che Marina sia in serio pericolo di vita.

Dopo aver indagato sulla donna, Ferri si convincerà sempre più del fatto che sia vittima della furia del suo ex marito Fabrizio, motivo per il quale intende agire in prima persona per metterla in salvo.

Successivamente, Roberto sarà protagonista di un confronto del tutto inedito con il portiere Raffaele, dal quale emergerà la gravità della situazione in cui si trova Marina.

Cosa succederà a questo punto? La vicenda della donna sembra farsi sempre più intricata e, questa volta, Roberto rischia di perdere davvero la sua amata.

Viola deve chiedere scusa a Rosa: anticipazioni Un posto al sole al 18 novembre

Spazio anche alle vicende di Viola che, in questi nuovi episodi della soap opera, si ritroverà a fare i conti con un incidente che si verificherà in cortile, il quale rischierà di compromettere i frutti del suo lavoro con il piccolo Manuel, figlio di Damiano e Rosa.

Tale incidente vedrà coinvolti Antonio e Manuel e, in seguito, Viola si ritroverà costretta a doversi scusare con la mamma di Manuel, porgendole le sentite scuse anche a nome di suo figlio.

Riuscirà in questo modo a convincerla a far tornare Manuel a ripetizione da lei?

Lia in crisi, Diego interviene: anticipazioni Un posto al sole 14-18 novembre

Occhi puntati anche su Lia: le anticipazioni di Un posto al sole dal 14 al 18 novembre rivelano che la donna comincerà a pensare di voler abbandonare definitivamente il palazzo.

Un duro colpo per Diego che, a quel punto, entrerà in azione e cercherà di convincere la donna a non compiere delle scelte affrettate di cui poi potrebbe pentirsi.

E così, Diego tenterà in tutto per tutto per far sì che Lia non lasci il palazzo e di conseguenza la città. Il figlio di Raffaele la inviterà a voltare pagina e a darsi una seconda possibilità, dimenticando quelli che sono i veri motivi che l'hanno spinta ad arrivare a palazzo Palladini.

Lia seguirà i consigli di Diego oppure andrà avanti per la sua strada? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.