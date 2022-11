L'appuntamento con Un posto al sole è confermato dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 e le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che si tornerà a parlare del legame tra Marina e Roberto. I due si ritroveranno a riprendere in mano le redini del loro rapporto, ma non sarà affatto semplice.

Spazio anche alle vicende di Alice che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera di Rai 3, comincerà a mettere gli occhi addosso al giovane Nunzio.

La nuova vita di Marina e Roberto: anticipazioni Un posto al sole 28 novembre - 2 dicembre

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 2 dicembre 2022, in prima visione assoluta, rivelano che per Marina non sarà affatto semplice riprendere in mano le redini della sua vita dopo il terribile periodo passato nelle mani di Fabrizio.

Col passare dei giorni, la donna si renderà conto che per lei è faticoso riuscire a lasciarsi alle spalle le violenze subite dall'ex marito. Intanto Roberto sarà sempre al suo fianco e vorrà sapere i dettagli di quello che è accaduto in quel periodo in cui Marina ha rischiato seriamente la vita.

I colpi di scena non finiranno qui, perché malgrado le difficoltà che hanno riscontrato in questo ultimo periodo, Marina e Roberto decideranno di darsi una seconda chance.

Roberto e Marina ancora in pericolo: anticipazioni Un posto al sole

Gli spoiler di Un posto al sole rivelano che la coppia sarà pronta a iniziare una nuova fase della loro vita di coppia, ma non saprà di essere ancora in pericolo.

Perché in questi episodi della soap opera, una nuova minaccia incomberà su Ferri e Marina, e rischierà di compromettere la loro serenità?

Di cosa si tratta?

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda nella settimana fino al 2 dicembre 2022, rivelano che l'arrivo in città di Alice non passerà affatto inosservato.

Alice interessata a Nunzio: anticipazioni Un posto al sole 28 novembre - 2 dicembre

La giovane ragazza sembrerà aver messo gli occhi addosso a Nunzio: il fidanzato di Chiara cederà a questo corteggiamento oppure resterà fedele alla sua fidanzata?

Le trame delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Clara riuscirà a convincere Alberto ad andare a pranzo al Caffè Vulcano insieme a Marika.

La donna porterà con sé anche un regalo per il piccolo Federico, ma all'improvviso ci sarà un incidente che avrà delle conseguenze inattese.

Intanto a Palazzo Palladini scoppierà una nuova "guerra" e questa volta vedrà protagoniste le Altieri contro le sorelle Cirillo: chi riuscirà ad avere la meglio?