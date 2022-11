Le anticipazioni di Un posto al sole dal 5 al 9 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per un po' di colpi di scena. Niko si ritroverà sempre più in crisi, messo alle strette anche dal fatto che deve trovare la somma di denaro per far sì che Manlio possa portare avanti la sua vendetta nei confronti dell'assassino di sua figlia Susanna.

Intanto Nunzio si ritroverà stretto "nella morsa" di Alice: quest'ultima non ha alcuna intenzione di mollare la presa nei confronti del giovane ragazzo che ha fatto breccia nel suo cuore. Spazio anche alle vicende di Lia, la quale si ritroverà a fare i conti col suo passato.

Niko messo alle strette da Manlio: anticipazioni Un posto al sole 5-9 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 5-9 dicembre 2022 rivelano che per Niko si avvicinerà il giorno della scadenza in cui deve consegnare la somma di denaro utile affinché Manlio possa pagare i suoi amici del carcere che si occuperanno di far fuori per sempre Lello Valsano.

Tale situazione finirà per mettere il ragazzo sempre più in difficoltà, al punto da fargli valutare anche la possibilità di vendere la sua automobile per racimolare la somma di denaro utile che servirà per il pagamento.

Intanto, però, suo figlio Jimmy si renderà conto che c'è qualcosa che non va: il ragazzino noterà l'atteggiamento strano del padre e, preoccupato, deciderà di parlarne con Manuela.

Sarà quest'ultima ad affrontare la situazione con Niko, per cercare di scoprire cosa sta combinando.

Alice seduce Nunzio: anticipazioni Un posto al sole 5-9 dicembre

Occhi puntati anche su Alice: le anticipazioni di Un posto al sole al 9 dicembre 2022 rivelano che la ragazza non avrà alcuna intenzione di mollare la presa con Nunzio.

Il giovane ragazzo l'ha colpita profondamente, tanto che Alice comincerà a sedurlo, con la speranza di poter far breccia nel suo cuore, completamente incurante del fatto che sia felicemente fidanzato.

Alice non avrà alcuna intenzione di darsi per vinta e, intanto, entrerà in rotta di collisione anche con nonna Marina, la quale vorrebbe che la ragazza si dedicasse allo studio e intraprendesse il percorso universitario.

Lia deve fare i conti col passato: anticipazioni Un posto al sole al 9 dicembre

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime nuove puntate di Un posto al sole rivelano che si parlerà anche delle vicende di Lia e Diego.

Tra i due ragazzi sembra che tutto stia andando nel migliore dei modi ma, proprio nel momento in cui hanno ritrovato una certa serenità, si ritroveranno ad affrontare un nuovo problema.

In particolar modo Lia finirà per fare una scoperta che la riporterà di nuovo indietro, a quel suo passato che aveva cercato di lasciarsi alle spalle.