Nelle prossime puntate di Un posto al sole continuerà a tenere viva l'attenzione dei telespettatori la difficile situazione nella quale si è cacciato Niko, che ha accettato la proposta di Manlio per vendicare la dipartita di Susanna. Lello Valsano dovrà pagare con la vita, dato che il giudice sta propendendo per uno sconto di pena. Tuttavia, Niko potrebbe rischiare di finire in carcere se portasse davvero a termine il piano e per il piccolo Jimmy sarebbe la fine.

Nel frattempo, Lia verrà a conoscenza di un segreto che la farà ripiombare nel passato, proprio ora che stava iniziando la sua storia d'amore con Diego, decidendo di voltare pagina.

Attenzione anche ad Antonello, che finirà in grossi guai dopo che Bianca scoprirà un inquietante retroscena sul suo conto.

Niko vende l'auto per trovare i soldi: Un posto al sole anticipazioni 5-9 dicembre

Ormai Niko è deciso a portare avanti il piano concordato con Manlio, in modo da dare un po' di giustizia alla povera Susanna. Un'idea di giustizia che, tuttavia, è completamente opposta ai suoi valori. Sarà Jimmy, attento come sempre, a capire che suo padre non sta bene e c'è qualcosa che non va.

Nei nuovi episodi di Un Posto al sole, Niko cercherà i soldi per vendicare Susanna e penserà bene di vendere la sua auto. Sembra che la decisione sia ormai presa e che non si torni più indietro, con tutte le conseguenze del caso.

Antonello è il responsabile delle web challenge

Continua la speciale amicizia che unisce Bianca e Antonello, deluso dalla festa di compleanno nella quale non si è presentato nessuno. Bianca vorrà fargli tornare il sorriso e così lo inviterà a casa sua. I due saranno sul punto di scambiarsi il primo tenero bacio, se non fosse che Gaia interromperà l'idillio, prendendo in giro l'amica per il fatto di essere in compagnia del compagno che tutti prendono in giro.

A quel punto, Antonello andrà a casa e lo vedremo cambiare sim al cellulare e contattare Gaia. Ebbene sì, è proprio lui l'insospettabile autore delle web challenge.

Ignara di tutto, nelle nuove puntate di Un posto al sole, Bianca, Angela e Franco denunceranno Antonello, che potrebbe finire in un guaio molto grosso.

Anticipazioni Un posto al sole 5-9 dicembre: Lia ripiomba nel passato

Diego è al settimo cielo, ora che può godersi la storia d'amore con Lia. La bella Longhi sembra più serena, avendo voltato pagina su ciò che la lega a Palazzo Palladini. Ma ecco che, nei nuovi episodi di Un posto al sole, Lia scoprirà un segreto che la farà ripiombare nel suo misterioso passato: c'entra per caso Alberto, che ha trovato i gioielli appartenuti alla sua famiglia?

Infine, ci sarà Alice pronta a tutto per avere le attenzioni di Nunzio sul quale ha messo gli occhi, incurante del fatto che sia già impegnato.