Che cosa succede nella puntata di Un posto al sole in onda domani, 16 novembre 2022 su Rai 3? Le anticipazioni del nuovo episodio si concentrano su Marina, che non riesce a riprendersi dopo quanto successo con Fabrizio, che ora combatte tra la vita e la morte dopo essersi iniettato una dosa massiccia di farmaci. L'incubo non sembra essere finito per la povera Giordano, che si guarda intorno assente e continua a chiedere informazioni sulle condizioni di salute Rosato a Ornella. Non mancano poi gli incubi, che le ricordano i giorni di prigionia a casa dell'ex marito, dove ha creduto di perdere la vita.

Tuttavia, in Marina sembra essere nata una sorta di diffidenza nei confronti di Roberto, che non ha accettato la folle prova d'amore imposta da Fabrizio. Intanto, Viola continua a seguire e interessarsi di Manuel, che rischia di perdere l'anno scolastico. Un incidente in cortile rende ancora più difficili le cose.

Un posto al sole, episodio del 16 novembre 2022: Roberto capisce che Marina è in pericolo

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole della puntata che andrà in onda domani su Rai 3 alle 20:50 come di consueto, raccontano che Roberto non sarà affatto tranquillo per le condizioni di Marina. Anche se l'incubo sembra finito, Marina continua a essere molto provata e la stessa Ornella le ha suggerito di chiedere aiuto a uno specialista, che potrebbe sostenerla nell'affrontare il trauma subito.

Non dimentichiamo che Marina è stata anche costretta ad avere un rapporto non voluto da Fabrizio, fatto che l'ha fatta scivolare in uno stato di indifferenza e apatia preoccupanti. Ma non è finita qui. Nell'episodio di domani, infatti, Roberto capirà che Marina è ancora in pericolo.

Un posto al sole, puntata mercoledì 16 novembre: incidente in cortile

Continuando con le anticipazioni di Un Posto al sole, vedremo Viola contenta di come stanno andando le cose con il piccolo Manuel. Il bimbo è sveglio e intelligente, ma ha bisogno di essere seguito nei compiti quotidianamente. Viola ha spiegato la situazione a Rosa, che si è infuriata con lei.

Damiano, al contrario, ha dato ragione alla giovane Bruni, promettendole di far cambiare idea all'ex moglie.

Nella puntata di domani di Un posto al sole, Manuel e Antonio, giocando a pallone, finiranno per rompere lo specchietto della macchina di un residente molto importante di Palazzo Palladini. Questo incidente farà inasprire ancora di più i rapporti già tesi tra Rosa e Damiano e Viola si sentirà responsabile.

Ricordiamo che anche la puntata di Upas di domani, mercoledì 16 novembre, può essere vista sia on demand che in replica dopo la messa in onda accedendo al portale RaiPlay.