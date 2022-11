Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole che spiegano cosa succederà nella settimana dal 21 al 25 novembre. Le novità riguarderanno Niko che si troverà a dover affrontare la richiesta di Manlio di vederlo, e durante la cerimonia di commemorazione di Susanna per lui non sarà facile affrontare il dolore della morte della donna che amava. Ci sarà spazio anche per il ritorno di Alice che potrebbe aiutare Marina a ritrovare il sorriso e per la famiglia di Viola che sembrerà ritrovare l'armonia di un tempo. Infine, Samuel e Speranza dovranno fare i conti con le nuove dirimpettaie Cirillo, mentre Bianca organizzerà una festa a sorpresa per Antonello.

Niko distrutto dal dolore: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 21 al 25 novembre raccontano che Niko sarà combattuto dopo la richiesta di Manlio che vorrebbe vederlo. Si avvicinerà anche il giorno della cerimonia in ricordo di Susanna e Niko sembrerà ancora non riuscire a superare in nessun modo la morte della donna che amava. L'avvocato Poggi sarà sempre più sconfortato dal senso di impotenza che gli impedisce di fare giustizia alla sua Susanna, per questo motivo Ornella gli sarà d'aiuto ascoltandolo. Ci saranno miglioramenti, invece, per la famiglia Nicotera con Eugenio che proverà ad essere più presente per Antonio.

Eugenio e Viola di nuovo vicini: anticipazioni settimana dal 21 al 25 novembre

Le puntate di Un Posto al sole dal 21 al 25 novembre vedranno protagonista anche Viola che sembrerà riavvicinarsi a Eugenio. I due genitori di Antonio decideranno di guardare un film insieme al bambino e questa occasione farà capire al magistrato di voler recuperare il rapporto con sua moglie.

Ci saranno ottime novità anche per Diego che sembrerà riuscire a conquistare il cuore di Lia e finalmente per la nuova coppia ci sarà modo di vivere la storia d'amore, anche se ci sarà qualche imprevisto da affrontare.

Franco e Angela aiuteranno Bianca con la festa per Antonello

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 21 al 25 novembre rivelano che a Napoli ci sarà il ritorno di Alice che potrebbe aiutare Marina a ritrovare il sorriso, dopo l'incubo vissuto a causa del sequestro da parte di Rosato.

Inoltre non mancheranno i momenti di leggerezza: le gemelle Cirillo, dopo il trasferimento a Palazzo Palladini, inizieranno a complicare la vita tranquilla di Samuel e Speranza, mentre Franco e Angela si troveranno a dover affrontare la richiesta di Bianca. La bambina infatti insisterà per preparare una festa per Antonello e alla fine sarà accontentata. Il compleanno del suo compagno di classe sarà organizzato a sorpresa alla terrazza, ma lei dovrà riuscire a condurlo a Palazzo Palladini.