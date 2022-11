Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni della soap partenopea trapelate in rete rivelano che Manlio Picardi tornerà a Napoli e si farà vivo con Niko Poggi e i suoi familiari. L'arrivo del papà di Susanna porterà scompiglio a Palazzo Palladini e, al momento, non è chiaro come mai l'ex compagno di Adele rientrerà in città e che cosa vorrà dal vedovo di sua figlia e se tornerà per reclamare l'eredità o avrà qualche altra intenzione.

Un posto al sole, trame: Manlio Picardi torna a Napoli

Brutte notizie per i protagonisti di Un posto al sole e, in particolar modo, per Niko e i suoi familiari.

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap rivelano che, purtroppo, Manlio Picardi tornerà a Napoli e si insinuerà nella vita dell'avvocato Poggi e dei suoi cari. Le indiscrezioni trapelate in rete annunciano una situazione di disagio e malessere, che rivivranno Niko e le persone legate a Susanna. Al momento, però, non è chiaro quali siano le intenzioni dell'ex marito di Adele.

Un posto al sole, prossime puntate: Niko rivive un dramma dopo la morte di Susanna, Manlio torna

Manlio aveva fatto passare brutti momenti a Susanna e sua madre. Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il signor Picardi aveva trattato male Adele e le aveva fatto subire, per diverso tempo, violenze domestiche.

Grazie all'aiuto di Giulia, Adele era riuscita a liberarsi del compagno poco raccomandabile e lei e sua figlia erano riuscite a voltare pagina e a stare lontane da Manlio. Nel mese di agosto, Susanna aveva perso la vita, a causa della sparatoria di Lello Valsano e Manlio non era tornato per dare l'ultimo saluto alla ragazza.

Purtroppo, nei prossimi episodi, il signor Picardi tornerà e Niko Poggi dovrà fare i conti con il padre della sua defunta moglie.

Un posto al sole, prossimi episodi: Niko sconvolto per l'arrivo di Manlio Picardi

L'arrivo di Manlio Picardi a Napoli sconvolgerà i familiari di Susanna e le persone che hanno voluto bene alla giovane Picardi.

Primo fra tutti, Niko, che rimarrà scioccato dalla presenza in città del padre di sua moglie. Poggi, infatti, era a conoscenza del temperamento e del carattere violento dell'uomo e l'arrivo del signor Picardi farà rivivere un dramma a Niko. Al momento, non sono trapelati indizi in merito a cosa abbia intenzione di fare Manlio e se tornerà per reclamare parte dell'eredità o se abbia altre intenzioni. Inoltre, non è chiaro nemmeno se Adele sarà presente negli episodi di Un posto al sole in cui ci sarà il suo ex marito e che reazioni, nel caso, possa avere la donna, rivedendo l'uomo violento che l'ha fatta soffrire per diverso tempo.