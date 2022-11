Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà un colpo di scena che riguarderà le vicende legate alla morte di Susanna. A tal proposito, le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Manlio contatterà Niko e gli proporrà un piano per sbarazzarsi di Lello Valsano. Il boss del clan Argento potrebbe uscire di prigione, ottenendo uno sconto della pena e, pertanto, Picardi vorrà eliminare il camorrista e chiederà all'avvocato di pagare un detenuto, per fare fuori il criminale. A quel punto, il figlio di Renato cercherà di procurarsi il denaro necessario, da dare all'ipotetico esecutore.

Un posto al sole, trame: Manlio propone a Niko un piano per sbarazzarsi di Lello Valsano

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Niko si troverà di fronte a un bivio. Poggi, infatti, verrà a sapere che Lello Valsano potrebbe ottenere uno sconto della pena e verrà contattato da suo suocero. Manlio chiederà a suo genero di incontrarlo in carcere, per parlare della vicenda. A quel punto, il fratello di Angela sarà combattuto, ma accetterà di vedere il padre di Susanna. Durante il colloquio, però, accadrà un fatto inatteso, perché il signor Picardi farà una proposta a Niko, che lo metterà in estrema difficoltà. Le anticipazioni delle puntate della soap partenopea rivelano che Manlio racconterà a Poggi un piano, per sbarazzarsi di Lello Valsano.

Un posto al sole, prossime puntate: la vita di Lello Valsano è nelle mani di Niko

Dopo avere ascoltato le parole di suo suocero, Niko andrà in crisi e rivivrà il dramma per la morte di Susanna. Da un lato, l'avvocato Poggi vorrà rimanere fedele ai suoi principi e dall'altro lato, il papà del piccolo Jimmy sarà pieno di rabbia, per avere perso, prematuramente, sua moglie.

Il figlio di Giulia non passerà momenti facili e dovrà riflettere sul da farsi. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole non chiariscono se Niko reagirà con sdegno di fronte alla proposta di Manlio, anzi, lascerebbero intendere che Poggi arriverà al punto di considerare come valida, la proposta di suo suocero.

Pertanto, la vita di Lello Valsano sarà nelle mani di Niko.

Un posto al sole, prossimi episodi: Niko cerca il denaro per eliminare Lello Valsano

A tal proposito, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che ci sarà un colpo di scena inaspettato, perché Niko sarà sempre più fuori controllo, al punto da cercare di procurarsi il denaro necessario, per pagare chi, all'interno del carcere, collaborerà con lui e con Manlio, per sbarazzarsi di Lello Valsano. Al momento, però, non è ancora chiaro se Poggi porterà a termine il piano di suo suocero o se, all'ultimo momento, avrà un ripensamento. L'unica cosa certa, attualmente, è che il futuro del camorrista sarà in bilico e dipenderà dalla scelta del papà di Jimmy.