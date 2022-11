L'appuntamento con Un posto al sole prosegue con successo su Rai 3 e le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Niko si ritroverà in una posizione decisamente scomoda e preoccupante.

Il figlio di Renato si metterà nei guai dopo aver sposato il progetto di Manlio, padre di Susanna, il quale intende colpire Lello Valsano e togliergli la vita per sempre.

La situazione assumerà una piega inaspettata e per papà Renat, arriverà il momento di assumersi le responsabilità di questo ennesimo guaio del figlio.

Niko vuole far fuori Lello e collabora con Manlio: anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che una nuova rogna sta per abbattersi sulla famiglia Poggi.

Niko, dopo aver ripreso in mano e con fatica le redini della sua vita, si lascerà condizionare dal pericoloso Manlio, padre di Susanna, il quale intende rendere giustizia alla memoria di sua figlia.

La donna è stata brutalmente assassinata da Lello Valsano durante quell'attentato che ha meso in pericolo anche la vita di Viola.

Susanna non ce l'ha fatta e, a distanza di un po' di tempo dall'accaduto, i familiari scopriranno che Lello potrebbe godere di uno sconto di pena e quindi uscire dal carcere prima del previsto.

Niko finisce nei guai: anticipazioni Un posto al sole

Immediata la reazione di Manlio, che a quel punto deciderà di confessare a Niko il suo piano: vuole chiedere aiuto alle persone che ha conosciuto in carcere, per far sì che attuino una vendetta spietata nei confronti di Lello.

Lo scopo finale sarà quello di uccidere il ragazzo e rendere completamente giustizia alla memoria di Susanna.

Niko, dopo qualche titubanza iniziale, finirà per acconsentire alla richiesta di Manlio e si metterà all'opera per trovare i soldi necessari che serviranno per portare a termine questa missione.

Una situazione che rischia di mettere seriamente nei guai il figlio di Renato, così come ha spiegato lo stesso attore in una recente intervista.

Renato preoccupato per i guai di suo figlio Niko: anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che sarà proprio papà Renato a dover affrontare l'ennesimo guaio di Niko e questa volta apparirà preoccupatissimo per le sorti del figlio.

"Il rapporto che Renato ha con Niko si è ormai definito: è un padre in perenne preoccupazione per il figlio, un genitore che si trova in bilico tra l'essere saggio ed equilibrato e manifestare la sua ansia", ha dichiarato Marzio Honorato parlando di quello che succederà nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole 2022.