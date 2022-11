È stato annunciato in questi giorni l'arrivo nel cast di Un posto al sole di Gabriele Rossi. Non ci sono molti dettagli in merito al ruolo che andrà a ricoprire l'attore all'interno del daily drama partenopeo ma, secondo alcune indiscrezioni, il suo personaggio si troverà coinvolto in una vicenda molto attuale con protagonisti Alberto, Clara e il loro bambino.

Nei prossimi episodi il piccolo Federico Palladini sarà vittima di un incidente a causa di un giocattolo non a norma, ed è proprio in questo contesto che dovrebbe fare il suo ingresso la new entry.

Un nuovo personaggio entra nel cast di Un posto al sole

Gabriele Rossi entrerà nel cast di Un posto al sole e ricoprirà un ruolo di un certo rilievo. La notizia, che doveva restare top secret, è trapelata attraverso l'agenzia dell'attore che lo accredita come protagonista di Upas già nel 2022. Questo vuol dire che il suo debutto avverrà a breve.

Assieme alla conferma della sua presenza nel cast del daily drama partenopeo, sono trapelati anche alcune interessanti indiscrezioni in merito al ruolo che dovrebbe ricoprire. A quanto pare l'attore avrà a che fare con Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone), in seguito ad un incidente che vedrà il piccolo Federico (Leonardo Perrini) in pericolo a causa di un giocattolo.

Marika regala un giocattolo contraffatto a Federico

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Clara convincerà Alberto a pranzare al Vulcano assieme alla sua migliore amica Marika ( Laura Pagliara). Quest'ultima si presenterà all'appuntamento con un giocattolo per Federico, che però si rivelerà non essere a norma. Le anticipazioni parlano infatti di un possibile epilogo drammatico che sarà solo sfiorato.

A causa del giocattolo il piccolo rischierà di farsi seriamente male il che farà infuriare Alberto, che indirizzerà tutta la sua rabbia, verso la ditta che ha prodotto e distribuito il gioco incriminato. Lecito pensare che l'avvocato Palladini vorrà sporgere causa, ma che ruolo potrebbe avere quindi Gabriele Rossi? Sarà legato all'azienda che produce i giocattoli o si tratta di altro?

Al momento non c'è ancora risposta.

Chi è Gabriele Rossi: la carriera

Attore e ballerino, è nato ad Alatri nel 1988: Gabriele Rossi ha recitato in diverse fiction, tra queste vanno menzionate: L'onore e il rispetto, Tutti pazzi per amore. Don Matteo ed Un passo dal cielo. Al cinema ha debuttato nel 2009 nel film: "Meno male che ci sei" e in seguito è stato tra i protagonisti di un biopic dedicato a Carla Fracci.

Per quanto riguarda la sua vita privata, va menzionata la sua relazione con Gabriel Garko, confermata anche da quest'ultimo.