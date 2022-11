Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3. Nella puntata di Upas andata in onda martedì 29 novembre, Ferri ha scoperto che Marina ha subito una violenza ed è stato svelato il destino di Fabrizio. L'imprenditore, nonostante si sia iniettato delle ingenti quantità di veleno, è ancora vivo e si trova rinchiuso in un istituto dove viene tenuto in custodia dagli agenti di polizia.

Apparentemente tale vicenda potrebbe dirsi conclusa, tuttavia ci sono alcuni elementi che sembrano suggerire che questa storyline possa riservare ancora delle sorprese.

In particolare una sequenza potrebbe avere preannunciato una fuga da parte di Rosato.

Fabrizio è ancora vivo

In una puntata di Un posto al sole, molto intensa, Marina (Nina Soldano) ha rivelato a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) di essere stata violentata da Fabrizio (Giorgio Borghetti), ma l'attenzione, subito dopo, si è spostata su un altro elemento molto inquietante.

Roberto, ancora scosso dai racconti della sua compagna, ha iniziato a leggere alcune notizie per scoprire il destino di Fabrizio. Ferri ha così potuto appurare che Rosato, dopo un periodo di convalescenza in ospedale è stato trasferito in un istituto a seguito di un'ordinanza del giudice. A quanto pare la decisione è stata dettata dal fatto che le condizioni dell'uomo risultassero incompatibili con il regime carcerario.

Un posto al sole: I dubbi di Roberto

Roberto ha voluto constatare di persona le condizioni di Fabrizio e si è così recato nell'istituto dove era rinchiuso. Qui ha visto con i suoi occhi che Rosato sembra ormai l'ombra dell'uomo che era prima. L'imprenditore si trovava infatti seduto su una sedia a rotelle a fissare il vuoto, mentre un agente lo controllava.

A questo punto però è accaduto qualcosa che merita di essere analizzato. L'agente, infatti, convinto che il sospettato fosse totalmente innocuo si è allontanato lasciando l'imprenditore da solo.

Un posto al sole: Rosato potrebbe scappare e minacciare nuovamente Marina

Al momento non è dato sapere agli spettatori che effetti abbia avuto il veleno su Fabrizio.

Detto questo va però sottolineato che l'uomo, per quanto chiaramente affetto da turbe psichiche, finora fosse chiaramente in grado di compiere azioni dettate da una certa logica. Lo stato catatonico in cui è apparso in puntata non collima con la schizofrenia da cui sembrava affetto l'uomo.

In questo quadro, si sta facendo avanti una teoria che vedrebbe Fabrizio perfettamente lucido, seppur manovrato ancora dai suoi deliri paranoici. L'uomo potrebbe quindi essere in grado di scappare dall'istituto per raggiungere nuovamente Marina e i suoi cari. Se venisse intrapresa questa strada la narrazione si aprirebbe a nuovi inquietanti scenari, ma se ne saprà di più nei prossimi episodi.