Un posto al sole va in onda su rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50. In questi giorni, sta facendo molto scalpore la storyline che vede Marina prigioniera di Fabrizio. Il daily drama partenopeo ha deciso di affrontare una tematica molto scottante, mescolando alla narrazione thriller importanti spunti di denuncia sociale, in merito al fenomeno della violenza sulle donne.

In particolare ha fatto molto scalpore una scena che ha mostrato la violenza carnale perpetrata da Rosato ai danni della sua ex moglie.

Un posto al sole: la discesa nella follia

Fabrizio (Giorgio Borghetti) ha rapito e segregato Marina (Nina Soldano), convinto così di poterla salvare da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

L'assunto da cui è scaturita la sua follia potrebbe anche risultare condivisibile. Fabrizio è infatti convinto che la relazione tra Marina e Roberto sia tossica, teoria tutto sommato accettata anche dai diretti interessati. Purtroppo però termina qui qualsiasi parvenza di ragionamento lucido partorita dalla mente dell'uomo.

Quest'ultimo infatti, ormai in preda al delirio più totale, non risulta più in grado di discernere il bene dal male e continua a perpetrare violenze fisiche e mentali ai danni della sua ex moglie, convinto di agire a fin di bene.

Un posto al sole: l'ossessione di di Fabrizio

Fabrizio ha incatenato al letto Marina e sta abusando di lei, sottoponendola a minacce e umiliazioni.

Alle vessazioni psicologiche vanno aggiunte quelle fisiche. L'uomo ha infatti violentato la sua ex moglie, senza rendersi conto della gravità delle sue azioni. Tali gesti vengono compiuti in nome di un sentimento malato e ossessivo che lui ritiene sia amore. Fabrizio è inoltre convinto che Marina possa accettare il suo amore, ma per farlo prima va "rieducata".

I fan sconvolti dalla sequenza dello stupro

"Basta con questa violenza, "No Comment... Certe scene potrebbero anche essere evitate" e ancora :"È angosciante!!!! Caspita!!! Finiamola per piacere!!!". Questi sono alcuni dei commenti di spettatori che non hanno digerito la scena dello stupro a Marina.

Va detto che alcuni fan avevano sperato in una redenzione di Fabrizio.

In molti ritenevano che, tutto sommato, Rosato non potesse mai fare del male a Marina. Purtroppo però questi ultimi si sono dovuti ricredere dinanzi alla scena della violenza carnale ai danni di Marina. Ma cosa si è visto di preciso? Fabrizio ha voluto rendere questo momento speciale, acquistando un abito da sera per la sua "amata" e organizzando una cena in giardino. In seguito ha portato Marina nel suo rifugio e ha iniziato ad abusarne senza però rendersi conto di cosa stesse accadendo.

Tale sequenza è risultata molto disturbante per i fan che si sono lamentati della crudezza di quanto mostrato. Va detto che però tale scena non ha mai indugiato in dettagli scabrosi. Nella breve sequenza Fabrizio ha spogliato Marina e l'ha accarezzata libidinosamente mentre quest'ultima, ormai disperata, lo ha lasciato fare. Quello che è successo in seguito non è stato mostrato, ma risulta sin troppo chiaro dalle lacrime di Marina, oramai distrutta.