Un posto al sole continua a promettere colpi di scena nel corso delle prossime puntate in onda su Rai 3.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Michele dopo che, nelle scorse settimane, l'attore che lo interpreta ha fornito uno spoiler "involontario" ai fan della soap.

Sul suo profilo ufficiale Instagram, l'attore che veste i panni del giornalista ha condiviso uno scatto dal set ospedaliero della soap opera realizzata a Napoli.

Michele in ospedale: anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che i numerosi fan social della soap opera hanno notato lo scatto che Alberto Rossi, l'attore che veste i panni di Michele Saviano, ha postato sul suo profilo Instagram.

Uno scatto che ha destato grande attenzione, perché Michele stava girando delle nuove scene della soap all'interno di un set ospedaliero, dove già in passato sono state girate un po' di scene, comprese quelle che hanno visto protagonista Susanna, il personaggio passato a miglior vita all'inizio di questa stagione.

La presenza di Michele sul set ospedaliero della soap non è passato inosservato, anche se l'attore non ha fornito ulteriori dettagli in merito, per non rovinare completamente la "sorpresa" ai fan di Un posto al sole.

Rossella in pericolo nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Tuttavia non si esclude che la presenza di Michele in ospedale possa avere a che fare con sua figlia Rossella.

Nell'ultimo periodo la ragazza si è ritrovata a fare i conti con l'esasperante gelosia del suo fidanzato Riccardo, il quale non ha gradito l'avvicinamento che c'è stato tra la fidanzata e Nunzio.

L'amicizia tra i due sta crescendo sempre più e sebbene Rossella abbia precisato al fidanzato che non c'è nulla di cui preoccuparsi, lui ha continuato a essere particolarmente possessivo.

Rossella vittima di Riccardo nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Non si esclude che la situazione possa degenerare nel corso delle prossime nuove puntate di Un posto al sole in programma nel 2022 su Rai 3.

Rossella, infatti, potrebbe ritrovarsi a subire violenze da parte del fidanzato e ciò andrebbe a giustificare anche la presenza di Michele in una corsia di ospedale, dove ha girato alcune scene che andranno in onda prossimamente in tv.

Rossella si ritroverà realmente vittima della gelosia morbosa del suo fidanzato? La risposta nel corso delle prossime puntate della soap opera campione di ascolti dell'access prime time di Rai 3.

Niko si ritrova messo nei guai nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Occhi puntati anche sulle vicende di Niko che, dopo essersi messo a disposizione per aiutare Manlio a compiere la sua vendetta nei confronti dell'assassino di Susanna, rischierà di trovarsi seriamente nei guai.

Non si esclude che il piano criminale di Manlio possa prendere una piega del tutto inaspettata e a quel punto Niko potrebbe confrontarsi con la giustizia per le scelte scellerate fatte in questo ultimo periodo della sua vita.