Nunzio torna al centro delle nuove puntate di Un posto al sole. Il ragazzo, dopo aver dovuto salutare la sua amata fidanzata Chiara, si ritroverà a fare i conti con l'arrivo di un altro volto giovane della soap opera, che a quanto pare resterà ammaliata proprio da lui.

Trattasi di Alice, nipote di Marina Giordano, la quale appena metterà piede in città non potrà fare a meno di notare Nunzio e a tal proposito non si esclude che tra i due posa sbocciare la passione.

Il ritorno di Alice a Napoli: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate 2022

Nelle puntate di Un posto al sole, della stagione tv 2022/2023, rivelano che Alice torna a Palazzo Palladini dopo un lungo periodo di assenza.

La ragazza, ormai cresciuta e diventata donna, non potrà fare a meno di notare subito la presenza di Nunzio.

Il ragazzo riuscirà a far breccia nel suo cuore e, nel corso dei prossimi episodi, si assisterà a un avvicinamento "sospetto" tra i due giovani.

Nunzio potrebbe tradire Chiara con Alice nelle nuove puntate di Un posto al sole

Tale situazione non passerà inosservata, dato che in questo momento Nunzio si trova solo: la sua fidanzata Chiara si è trasferita per farsi curare in un centro specializzato e in tal modo guarire dalla sua dipendenza da sostanze stupefacenti.

Tuttavia Chiara tornerà ben presto in città, ma non si esclude che possa ritrovarsi a fare i conti con una situazione del tutto differente.

Perché questo avvicinamento tra Nunzio e Alice potrebbe far scoppiare la passione tra i due ragazzi. Il giovane finirà per cedere e tradire la sua fidanzata con Alice?

In attesa di scoprire come si evolverà il rapporto tra Nunzio e Alice, nel corso delle prossime puntate della soa, al centro delle anticipazioni continueranno a esserci anche le vicende di Marina Giordano.

Roberto Ferri e Marina in crisi nelle nuove puntate di Un posto al sole

La donna si ritroverà protagonista di un nuovo momento di crisi che la vedrà coinvolta insieme al suo amato Roberto Ferri.

La situazione tra i due non sarà delle migliori, tanto che Ferri deciderà di staccare per un po' di tempo la spina, e allontanarsi da tutto e tutti per trasferirsi a Londra.

Cosa succederà a questo punto tra i due? Riusciranno a trovare di nuovo l'armonia di una volta oppure prenderanno strade differenti in maniera definitiva?

La risposta nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, che tutte le sere sta appassionando una media di quasi due milioni di fedelissimi spettatori, toccando picchi del 10%.