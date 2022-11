Si torna a parlare di Susanna in Un posto al sole e si apre un nuovo capitolo nelle puntate in onda a novembre. Le anticipazioni dei prossimi episodi raccontano che Manlio verrà a sapere una notizia sulla figlia che si abbatterà come un ciclone su tutte le persone che le hanno voluto bene: Lello potrebbe avere uno sconto di pena e dunque uscire presto dal carcere. Quando Niko lo verrà a sapere non riuscirà a trattenere la rabbia e la frustrazione. Manlio chiederà di vederlo e gli svelerà cosa ha in mente di fare. Di seguito, quello che accadrà nelle imperdibili nuove puntate di Upas.

Un posto al sole anticipazioni: Niko disperato per Susanna

Finalmente, si sa quale è questa drammatica notizia che riguarda Susanna, della quale si è tanto parlato di recente. Ebbene, Manlio verrà a sapere che il giudice potrebbe concedere uno sconto di pena a Lello Valsano. Picardi reagirà malissimo e la prima cosa che farà sarà quella di avvisare Niko.

E così, nelle prossime puntate di Un posto al sole, Niko verrà a sapere la triste verità su Susanna, sprofondando in una spirale di odio e dolore. Raffaele lo troverà in lacrime al Belvedere e proverà a consolarlo, ma sarà tutto inutile. Dopo una lunga riflessione, Niko accetterà di incontrare Manlio in prigione.

Un posto al sole prossime puntate: Manlio pronto a un gesto drastico

Continuando con le anticipazioni su quello che accadrà nei nuovi episodi di Un posto al sole, vedremo un ombroso Niko andare al colloquio richiesto da Manlio, che lo renderà partecipe delle sue preoccupazioni. Susanna potrebbe non avere giustizia.

Niko ascolterà con attenzione le parole di Picardi, che lo spiazzerà dicendo di voler risolvere la faccenda a modo suo, grazie alle 'conoscenze' che ha fatto in carcere.

Manlio è dunque pronto a un gesto drastico (ancora ignoto) pur di vendicare la morte drammatica dell'adorata figlia.

Anticipazioni Un posto al sole: il caso Susanna non è ancora chiuso

Non si risolverà facilmente il caso di Susanna e Niko rivivrà il dolore della sua perdita. Verrà fatta giustizia per la giovane Picardi? Lello non sa che Manlio è pronto a tutto nel caso in cui il giudice gli concedesse uno sconto di pena.

Manlio non ha nulla da perdere e l'unico suo desiderio è quello di vendicare l'assurda dipartita della sua amata figlia.

In tutto questo trambusto, Niko non saprà come muoversi, anche perché sarà poco reattivo e lucido per il dolore che gli spezza il cuore. Come se non bastasse, i consigli di Giulia e Renato, anche se fatti in buona fede, non faranno altro che fargli rivivere quei drammatici momenti in cui ha perso la sua Susanna. L'unica persona che sembrerà dargli un po' di coraggio e speranza sarà il buon Raffaele, che ha vissuto lo stesso dolore con la povera Rita.