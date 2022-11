Nelle prossime puntate di Un posto al sole il grande protagonista sarà Niko (Luca Turco) che ha deciso di assecondare la folle proposta di Manlio (Paolo Scalondro), deciso a farsi giustizia da solo per vendicare Susanna e farla pagare a Lello Valsano. Secondo le anticipazioni di Upas, il giovane Poggi venderà l'auto per recuperare i soldi necessari a pagare l'uomo trovato da Picardi, dando il via al loro pericoloso piano. Come andrà a finire?

Niko trova i soldi per eliminare Lello: Un posto al sole puntate dicembre

Manlio farà pressione al giovane Poggi, in quanto l'uomo che ha trovato preme per avere i soldi necessari a eliminare Lello.

Niko ha paura, sa che sta facendo qualcosa di totalmente contrario ai suoi principi, ma la rabbia e la frustrazione hanno preso il sopravvento.

Così, nelle nuove puntate di Un posto al sole, Niko si affretta a vendere la sua automobile, così da reperire la somma necessaria. Non si accorge però che qualcuno a lui molto vicino ha intuito che qualcosa non sta andando per il verso giusto.

La situazione ormai è fuori controllo e nelle prossime puntate di Un posto al sole Niko rischierebbe di finire in carcere se venisse scoperto.

Jimmy cerca di salvare Niko: Un posto al sole puntate dicembre

Jimmy sospetterà di Niko. Sente vivo il dolore del padre e capirà che il suo nervosismo cela qualcosa di inquietante che riguarda Susanna, anche se non può certo immaginare di cosa di tratti.

Non sapendo a chi altro rivolgersi, il piccolo Jimmy correrà da Manuela, mettendola al corrente di ciò che sta succedendo a casa e degli strani movimenti di Niko.

Manuela capirà che Niko si è messo nei guai e si metterà subito all'opera per scoprire che cosa sta accadendo al ragazzo che ama ancora disperatamente: riuscirà a venire a conoscenza del suo accordo con Manlio?

Niko a un passo dalla fine: Un posto al sole puntate dicembre

Manuela e Jimmy riusciranno a fermare Niko prima che sia troppo tardi e nonostante abbia già trovato i soldi per pagare l'uomo ingaggiato da Manlio?

Nei prossimi episodi di Upas accadrà qualcosa di inaspettato. Pare che l'atmosfera magica del Natale faccia riflettere Niko sui veri valori da seguire, senza cedere al risentimento e alla rabbia.

Ma se anche Niko tornasse indietro, come farebbe Manlio a fermare il suo complice che pretende il denaro promesso in cambio della vita di Lello? La situazione è molto complicata e le conseguenze dell'irrazionale scelta di Niko potrebbero essere catastrofiche, sia per lui che per la sua famiglia.

Le puntate di Un posto al sole vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 circa e le puntate sono disponibili in modalità on demand su RaiPlay.