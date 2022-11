Samanta Piccinetti è stata avvistata negli studi di Produzione Rai di Napoli di Un posto al sole. Tanto è bastato per scatenare la reazione dei fan che hanno pensato ad un suo ritorno nel daily drama partenopeo. Nel video, presente sul suo profilo ufficiale Instagram, l'attrice ha avuto modo di salutare gran parte dello staff, tuttavia i commenti erano quasi tutti concentrati sul ritorno di Arianna. Ma è davvero possibile? A seguire verrà analizzata la vicenda per dare una risposta.

Un posto al sole: sarebbe un buon momento per far tornare Arianna

Samanta Piccinetti lasciò Un posto al sole nel 2020, per l'esattezza la sua ultima apparizione nel daily drama partenopeo risale a marzo di quell'anno. Arianna condivise il destino del suo compagno Andrea. C'è però un'importante differenza di cui tenere conto: Davide Devenuto diede infatti il suo addio alla soap, mentre Arianna sarebbe dovuta rientrare di lì a poco da sola.

In quel periodo però successe di tutto, l'attrice dovette prima affrontare una gravidanza a cui è seguito lo scoppio della pandemia. tutto questo rallentò i tempi di un suo rientro, ma la verità è che tale personaggio sembrava ormai cancellato dai piani degli sceneggiatori.

Ad ottobre del 2021 sembrò però esserci una svolta.

Samanta Piccinetti e l'annuncio del suo ritorno "mai avvenuto"

In quella data Samanta Piccinetti pubblicò un post in cui si vedeva Arianna al Vulcano, con questa didascalia: " Do una risposta generale a tutte le persone che mi chiedono se sono rientrata ad Un posto al sole! Il rientro di Arianna è previsto, ma non si conoscono le date".

In breve l'attrice confermò un suo rientro ma ammise di non conoscere le tempistiche, da allora però è passato un altro anno e non si è saputo più nulla di un suo possibile rientro, fino all'ultimo post del 24 novembre.

Per quanto riguarda Arianna, attualmente dovrebbe trovarsi a Londra assieme ad Andrea. I due si sono trasferiti lì dopo avere adottato un bambino, ma da allora non sono state date loro notizie.

Nell'episodio del 23 novembre Alice ha confermato che suo padre Andrea si trova a Londra senza però fare riferimento alla sua compagna, il che non è molto incoraggiante.

I fan invocano il ritorno di Arianna

Samanta Piccinetti ha pubblicato un video dove fa visita agli studi di Un posto al sole accompagnato da questa frase: "Finire in bellezza e tornare dalla mia famiglia adottiva…non poteva mancare!!Vi voglio bene ragazzə".

Nel breve filmato si vede l'attrice salutare colleghi e staff, tra questi erano presenti Giorgia Gianetiempo e Mauro Racanati, ma la sensazione è che si trattasse di una visita di cortesia. Nei commenti si possono leggere diversi appelli dei fan che inneggiano a un suo ritorno a cui però l'attrice non ha dato risposte. A questo punto non resta che aspettare per capire se qualcosa si stia muovendo in quel senso.